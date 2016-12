10 Jahre AffiliateBLOG.de #WeLoveAffiliates

Vor 10 Jahren erblickte AffiliateBOY.de das Licht der Welt 🙂 Am 05. Juli 2006 wurde hier der 1. Blogbeitrag mit dem Titel „Jetzt gehts los…“ veröffentlicht, damals noch unter der alten Domain Affiliateboy.de.

Und so sah der Affiliateboy-Blog damals aus 🙂



In diesen 10 Jahren ist viel passiert. Sowohl auf unserem Blog, als auch in der Affiliate-Branche.

So wurde das Design des Blogs in den letzten 10 Jahren insgesamt 6 mal verändert und am 15. Juni 2013 entschieden wir uns zudem dazu, aus dem mittlerweile groß gewordenen Affiliateboy den AffiliateBLOG.de zu machen.

Insgesamt sind auf unserem Blog bis zum jetzigen Zeitpunkt schon über 1.905 Beiträge veröffentlicht, sowie 2.080 Kommentare abgegeben worden.

Mit über 8.000 Unique Visitors im Monat, 2.220 Newsletter-Abonnenten und 1.053 Facebook-Fans freuen wir uns mittlerweile über zahlreiche Leser und Freunde unseres Blogs.

Insgesamt werden die Beiträge auf Affiliateblog.de mittlerweile von einem Redaktionsteam von 8 Leuten verfasst, die alle mit Herz und Seele dabei sind. Daher gilt der Dank auch dem tollen Team hinter AffiliateBLOG.de



Das Redaktionsteam von AffiliateBLOG.de

Wir haben uns einmal angeschaut, welche Beiträge am meisten gelesen und kommentiert wurden.

Die am meisten gelesenen Beiträge:

7.800 Leser – Google Toolbar für Firefox Version 10,11… vom 27.01.2013

7.430 Leser – Die Top100 Influencer 2015 im Affiliate-Marketing vom 11.08.2015

6.910 Leser – Schlimme Krise im Affiliate-Marketing vom 16.01.2014

6.387 Leser – Advertiser News

6.360 Leser – Trend-Job Affiliate-Manager und Gehaltschancen vom 06.01.2011

4.876 Leser – Wie erstellt man eine Affiliate-Seite vom 01.07.2009

4.724 Leser – Die 50 Power-Frauen der Affiliate-Branche vom 03.11.2015

3.478 Leser – Customer-Journey im Affiliate-Marketing vom 21.06.2013

Beiträge mit den meisten Kommentaren:

46 Kommentare – Test von textbroker.de vom 31.01.2007

20 Kommentare – Affiliate-Marketing wirklich nur Betrug? vom 24.11.2008

20 Kommentare – Schlimme Krise im Affiliate-Marketing vom 16.01.2014

17 Kommentare – Trend-Job Affiliate-Manager und Gehaltschancen vom 06.01.2011

15 Kommentare – Case Study: Google Ranking durch Social Visibility vom 03.01.21012

15 Kommentare – Gutscheine – Die Geister die ich rief vom 24.01.2012

Daran sieht man, dass Affiliateblog.de auch immer wieder mit seinen Beiträgen polarisiert und dadurch Diskussionen auslöst. Aber nur durch Gespräche und Diskussionen schafft man es, Themen auch einmal kritisch zu hinterfragen und dadurch Lösungen zu finden oder Veränderungen herbei zu führen.

Knapp 22,6% unserer Besucher kommen mittlerweile über mobile Devices (davon 13% über iOS und 9,6% über Android).

Daher haben wir AffiliateBLOG.de auch im Responsive Webdesign erstellt, um damit auch die unterschiedlichen Anforderungen der Endgeräte zu berücksichtigen, so dass unsere Seite neben Display-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets für alle Betrachter übersichtlich und benutzerfreundlich präsentiert wird.

In unserer rechten Sidebar haben wir zudem eine Affiliate-Suchfunktion integriert, um darüber über unsere Partnerprogramm-Suchmaschine Affilixx.com nach thematisch passenden Partnerprogrammen suchen zu können. Über 13.052 Partnerprogramme, bei über 6,2 Mio. Keywords stehen Euch somit über AffilixX.com zur Verfügung. Die Daten werden täglich aktualisiert und bieten somit zu jedem Thema passende Partnerprogramme an.

+++ Gewinnspiel +++



Eure Treue für 10 Jahre wollen wir nun natürlich auch belohnen.

Am 09.11.2016 feiern wir daher auf der Affiliate NetworkxX die 10-jährige Geburtstagsfeier für AffiliateBLOG.de. Hierzu verlosen wir nun 10 Frei-Tickets für die Networkxx.

Was müsst Ihr tun, um an der Verlosung teilzunehmen? Ganz einfach, kommentiert diesen Blogbeitrag und unter allen Kommentaren verlosen wir dann am 23.10.2016 die 10 Tickets.

Zudem habt Ihr noch eine 2. Möglichkeit an Frei-Tickets ranzukommen, welche allerdings mit etwas mehr Aufwand verbunden ist. Macht ein kleines Glückwunsch-Video zum Geburtstag von Affiliateblog.de und postet dieses bei Facebook mit dem Hashtag #WeLoveAffiliates. Jede/r der ein Video veröffentlicht, bekommt für seine Mühe ebenfalls ein kostenloses Ticket für die Affiliate Networkxx.

Wir wünschen allen viel Erfolg 🙂

+++ Und nun seid Ihr an der Reihe +++



Wir freuen uns natürlich auf Kommentare, was Euch die letzten 10 Jahre am meisten bewegt hat und wie Euch AffiliateBLOG.de gefallen hat. Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik sind ebenso erwünscht, wie Themenvorschläge zu künftigen Artikeln.

Zudem wollen wir unser Redaktionsteam weiter ausbauen. Wenn Ihr Euch also aktiv an AffiliateBLOG.de als Redakteur/in beteiligen wollt, dann meldet Euch bei uns.

In diesem Sinne, auf die nächsten 10 Jahre 🙂

Euer



Bildquelle: Claudia Hautumm / Pixelio.de