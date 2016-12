11 Jahre Affiliate NetworkxX – Zeit für Veränderungen

Offener Brief von Markus Kellermann:

Liebe Affiliate NetworkxX Freunde, Sponsoren, Partner, Fans, Teilnehmer/innen,

2006 übernahm ich von Thomas Hegenauer den damaligen Affiliate-Manager-Stammtisch im Aibräu am Münchner Flughafen. Aus einem elitären Treffen von ca.30-40 Teilnehmern wurde innerhalb von 10 Jahren die größte Affiliate-Marketing-Networking-Veranstaltung Deutschlands. Mit über 800 Teilnehmern jährlich hat sich die Affiliate NetworkxX mittlerweile zum bekanntesten Treffpunkt der Affiliate-Branche etabliert.

Meine Grundidee damals war eine Plattform zu schaffen, bei der sich Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke treffen und austauschen können, um dadurch weitere Kontakte persönlich kennenzulernen, sich zu vernetzen und ihr Business weiter auszubauen.

Im letzten Jahr fand dann mit der 20. Affiliate NetworkxX auch die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Networkxx statt, die für alle Beteiligten ein großes Fest war.

Hierzu entstand auch dieses tolle Überraschungs-Video, über das ich mich immer noch sehr freue.



Dennoch ist viel passiert in den letzten Jahren. Sowohl in der Affiliate-Branche, die sich weiterhin positiv entwickelt, als auch in unseren strategischen Leistungen.

So hat sich die xpose360, als Veranstalter der Affiliate NetworkxX mittlerweile auf über 40 Mitarbeiter erweitert. Im Fokus unserer Leistungen stehen die Bereiche SEO, PPC-Marketing und Affiliate-Management für tolle Kunden wie L’TUR, Singapore Airlines, Yello Strom, Peter Hahn, Tarifhaus, Norma uvw. tolle Partnerprogramme.

Speziell im Affiliate-Marketing wurde die xpose360 im letzten Jahr in die Top3 der wichtigsten Affiliate-Agenturen Deutschlands gewählt. Als netzwerkzertifizierte Agentur von affilinet, Zanox, Tradedoubler und Ingenious Technologies, sowie Unterzeichner des Code of Conduct für Agenturen im BVDW gehört für uns Affiliate Marketing zu den wichtigsten Disziplinen im Performance-Marketing. Zudem bekamen wir von zanox den „Agency Award 2016“ und erhielten vor Kurzem auch den MII Award für die beste Affiliate-Strategie.

Unser Fokus liegt also mittlerweile v.a. in der professionellen und qualitativen Betreuung unserer Kunden und Partnerprogramme. Dabei kam nun auch die Überlegung, wie wir zukünftig die Affiliate Networkxx parallel weiter auf diesem hohen Niveau veranstalten wollen.

Im Zuge dieser Überlegungen haben wir uns dann nach vielen Gespräche und schlaflosen Nächten dazu entschlossen, die Affiliate NetworkxX an einen Experten abzugeben, der auf Networking-Events spezialisiert ist, nämlich die Oliro GmbH, als Veranstalter des OMBash, AffiliateBash, SummerBash und vielen weiteren tollen Events.

D.h. die kommende Affiliate NetworkxX am 09. November wird für mich die letzte NetworkxX als Veranstalter sein. Aber dennoch bleibe ich natürlich auch weiterhin der NetworkxX partnerschaftlich verbunden und werde diese auch weiterhin begleiten, besuchen, moderieren…

Auch Oliro als neuer Veranstalter wird die Affiliate NetworkxX zukünftig mit genausoviel Herzblut organisieren, wie wir das gemacht haben. Auch das Grundkonzept der Veranstaltung soll wie gehabt bestehen bleiben und die Branche kann auch ab 2017 im Herbst weiterhin im Airbräu am Münchner Flughafen feiern ( Save the Date: 09.11.2017). Die Location führ die Frühjahrs-NetworkxX ist derzeit noch offen, wird aber ebenfalls in Kürze bekanntgegeben.

Sicherlich wird es bei der Affiliate NetworkxX auch die ein oder andere Veränderung geben, aber das ist auch gut und wichtig, denn es gibt einen schönen philosophischen Spruch:

Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen,

war vor zwanzig Jahren.

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.

Daher blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurück auf die letzten 11 Jahre. Es war eine tolle Zeit mit vielen tollen Erlebnissen. Es haben sich schon Liebespaare auf der NetworkxX kennengelernt, es wurden schon Unternehmen auf der NetworkxX gegründet, es wurde viel gefeiert, viel gelacht und viel genetworkt. Dennoch ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Veränderungen anzustossen.

An dieser Stelle bedanke ich mich daher recht herzlich bei Euch allen für Eure jahrelange Treue. Ich bedanke mich bei allen tollen Sponsoren der letzten Jahre für die tolle Unterstützung. Ich bedanke mit bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die immer wieder zahlreich die Veranstaltung zu dem gemacht haben, was sie ist. Ich bedanke mich bei den tollen und immer gut gelaunten Kollegen der xpose360 für die tolle Unterstützung bei der Orga, der Planung und Durchführung, der Registrierung und allem was dazugehört.

Der Aufwand so eine große Veranstaltung wie die NetworkxX immer wieder durchzuführen, war immer sehr zeitaufwändig und auch stressig, auch wenn man das vielleicht als Besucher gar nicht so mitbekommt. Aber dennoch hat es mir immer sehr großen Spass bereitet.

Ich wünsche daher dem neuen Veranstalter viel Spass und Erfolg mit der Networkxx, ein gutes Händchen und v.a. freue ich mich darauf, zukünftig selbst als Gast die Affiliate NetworkxX besuchen zu können 🙂

Unser Fokus liegt wie bereits erwähnt nun vorwiegend in unseren Agentur-Leistungen, in der Betreuuung unserer Kunden, aber auch in der Weiterbildung der Branche durch unsere Veranstaltungen Affiliate Conference, Affiliate Conference ACADEMY, Affiliate Innovation Day und der digital tomorrow.

Es ist mir auch ein persönliches Anliegen, die Affiliate-Branche weiter aktiv mitzugestalten, sei es jetzt über unsere Weiterbildungs-Events, über die Unit Affiliate-Netzwerke im BVDW oder über zahlreiche Diskussionen und Artikel auf unserem AffiliateBLOG.de. Nur durch den gemeinsamen Austausch, Diskussionen und den Wissenstransfer können wir diese tolle Branche weiter im Online-Marketing-Mix etablieren, ausbauen und weiter professionalisieren. Dazu ist es aber auch wichtig, dass alle Branchen-Vertreter (Affiliates, Netzwerke, Agenturen und Advertiser) an einem Strang ziehen!

Zum Abschluss möchte ich mich daher von Euch mit folgendem Satz von der Affiliate NetworkXX verabschieden:

Jedes erreichte Ziel ist ein

hervorragender Startplatz

für einen Aufbruch zu neuen Ufern…

(Ernst Ferstl)

Lasst uns daher am 09.11. noch ein letztes Mal gemeinsam feiern und den Neustart der Affiliate NetworkxX 2017 durch Oliro einleuten.

Schöne Grüße

Euer Markus

P.S. Für alle Fragen und Anregungen rund um die Affiliate NetworkxX steht Euch ab dem 15. November 2016 das Team der Oliro GmbH zur Verfügung. Hier gehts zum Kontaktformular.