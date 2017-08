ADCELL launcht mobile App

Das Affiliate Netzwerk ADCELL aus Berlin hat vor wenigen Wochen seine App gelauncht. Diese richtet sich an alle Beteiligten Akteure – also Affiliates, Merchants und Agenturen und ist sowohl für Android als auch für Apples iOS verfügbar.

Funktionen für Affiliates:

Affiliates haben mit der App alle wichtigen KPIs im Überblick – unter Anderem Klicks, Transaktionen, Umsätze und auch Conversion Rates. Ebenso gibt es eine Detailansicht aller einlaufenden Transaktionen. Mit einem Klick können sich die Affiliates auch bei einem der mehr als 1.380 Partnerprogramme bewerben.

Funktionen für Merchants und Agenturen:

Auch auf der anderen Seite haben Merchants und Agenturen einen Überblick über alle relevanten KPIs und Statistiken. Zudem können über die App Sales und Provisionen bearbeitet und neue Publisher freigeschalten werden. Es gibt auch eine Kontostandsübersicht und Rechnungen können direkt über die App bezahlt werden.

Marcus Seidel (Gründer und Geschäftsführer von ADCELL): „Mit der neuen App von ADCELL bedienen wir in Zukunft alle unsere Akteure im Netzwerk aus einer App heraus. Von unterwegs können nun Account-Daten in Echtzeit eingesehen werden sowie die Aktivitäten bei ADCELL gesteuert werden. Hiermit gehen wir einen entscheidenden Schritt in der Kundenbindung und im Service.“

Weitere Informationen zur App finden Sie hier: https://www.adcell.de/adcell-tools/mobileapp