AWIN Telco & Services Day am 02. November 2017 in Berlin

Am Donnerstag, den 2. November 2017 findet in Berlin wiederholt der Awin Telco & Services Day statt. An der Veranstaltung werden rund 150 Advertiser, Publisher und Agenturen aus den Bereichen Telco, Internet, Software, Finance, Insurance und Dating im prachtvollen Humboldt Carré erwartet. Neben Fachvorträgen erwarten die Besucher zahlreiche Networking-Möglichkeiten und am Abend eine After-Show Party in Kooperation mit dem OMBash.

Das Programm

Nach der Registrierung, welche ab 10:00 Uhr möglich ist, startet ab 10:30 Uhr das Konferenzprogramm. Dabei werden Awin, advanced Store, T-Systems uvw. zu Branchen-Insights und Themen wie „Künstliche Intelligenz“ und „Neue Kommunikationswege“ referieren.

Ab 18:00 Uhr findet die Abendveranstaltung inklusive Abendessen und Party statt.

Die genaue Agenda finder ihr hier.

Die Location

Die Eventlocation Humboldt Carré befindet sich direkt am Gendarmenmarkt in Berlin und überzeugt mit einer historischen Kassenhalle sowie viel Raum zum Netzwerken. Die Abendveranstaltung in Kooperation mit OMBash Berlin wird im nahegelegenen Karlsson Penthouse stattfinden, welches sich auch am Gendarmenmarkt befindet.

Teilnahme

Die Registrierung ist für Publisher kostenlos unter folgender Webseite möglich: https://www.awin.com/de/event/awin-telco-and-services-day

Eine Teilnahme als Advertiser ist nur mit einem Sponsorenpaket möglich. Bei Interesse wendet euch bitte an dach-teamtelco@awin.com, das Team von Awin steht euch jederzeit gerne zur Verfügung.

Für einen kleinen Einblick aus dem letzten Jahr geht es hier zum Recap des Awin Telco & Services Day 2016.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr mit dem Redaktionsteam von AffiliateBLOG wieder in Berlin mit dabei zu sein.