Teilen ! tweet





Auch in diesem Jahr veröffentlicht AWIN (ehemals Zanox) in seinem Travelbarometer welche Trends sich in der Reisebranche bemerkbar machen. Für die Analyse wurden über 15 Millionen Daten aus verschiedenen Kategorien wie „Pauschalreisen“, „Hotels“, „Flüge“, „Kreuzfahrten“ oder „Mietwagen“ ausgewertet.

So geht aus dem Bericht hervor, dass die Anzahl der mobilen Transaktionen um 12% gestiegen ist. Zudem werden 21% aller Kreuzfahrten über Smartphone oder Tablets generiert. Auch bei Bus- und Bahntransporten ist ein Anstieg von 47% zu verbuchen. Grund für diesen Anstieg sind mit unter die 1.028 neuen Sales-aktiven Publisher aus 2016.

Des Weiteren wird aus dem Travel Barometer deutlich, dass das Thema Influencer-Marketing im Reisebereich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der durchschnittliche Warenkorb beträgt hierbei 1.423 Euro und die Reisedauer liegt im Schnitt bei 9 Tagen. Dabei werden 30% der Reisen im Dezember gebucht und dies allein durch Blogs und Social Media. Die häufigsten gebuchten Destinationen über diesen Kanal sind Berlin, Mallorca und Wien.

Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist Spanien. Hier verbringen die Deutschen 5 – 8 Tage und lassen sich dabei in einem 4 Sterne Hotel verwöhnen (37%). Dabei geben sie 1.018 Euro aus. Die bevorzugten Orte sind Barcelona (32%) und Palma de Mallorca (27%).

Die USA sind als Urlaubsziel im Wachstum. Die Warenkörbe betragen durchschnittlich 1.798 Euro und die Reisedauer beträgt zwischen 6 – 10 Tagen. 21% dieser Reisen werden im August gebucht. Zu den am meist bereisten Zielorten zählt New York (47%).

Immer mehr Deutsche verbringen ihren Urlaub auch gerne im eigenen Land. Dies macht ein Anstieg von 27% im Vergleich zu 2015 deutlich. Oft werden Kurzurlaube von 3 – 7 Tagen sowie 4 Sterne Hotels (27 %) gebucht. Die Hauptstadt Berlin zählt dabei zu den beliebtesten Zielen (38%).

Den kompletten Bericht zum AWIN Travel Barometer 2017 können Sie hier Downloaden.