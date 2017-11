Awin Trendbarometer Telco & Services

Kurz nach dem Awin Telco und Services Day (unseren Recap findet ihr hier) erschien nun das zugehörige Trendbarometer. Dieses nimmt die Bereiche Telekommunikation, Dating, TV Entertainment, Antivirus, Finance, Versicherungen und Trainings & Kurse unter die Lupe.

Im Telco Bereich sind die Top-Umsatzbringer Display- und Content- sowie Gutschein-Partner und Preisvergleicher. Dabei werden mit 46 % hauptsächlich Tarife verkauft aber auch Zubuchoptionen wie z.B. Datenupgrades mit 16 % und Smartphones mit 14 %. Der mobile Anteil an Transaktionen liegt im Telko Bereich bei 27 % und Samsung ist mit 48 % die beliebteste Smartphonemarke.

In der folgenden Infografik findet ihr alle Zahlen aus der Telekommunikationsbranche ausführlich dargestellt:

Für die Bereiche Dating, TV Entertainment, Antivirus, Finance, Versicherungen und Training & Kurse wurden jeweils das beliebteste Publisher Modell, der beste Einkaufs-Tag inklusive Uhrzeit sowie der mobile Anteil der Transaktionen analysiert.

Im Folgenden könnt ihr euch alle Ergebnisse im Detail ansehen:

Zum Schluss haben wir noch ein paar „Good-to-Know Facts“ für euch zusammengefasst:

Im Dating Bereich werden 42 % der Sales im Febuar und März von Vergleichern generiert – es stimmt also mit den Frühlingsgefühlen. Im Bereich Versicherungen sind Reisversicherungen mit 16 % das meistverkaufte Produkt. Im Finance Bereich ist der mobile Anteil zwischen 7.00 und 9.00 Uhr am höchsten. Klar – in der Bahn kann man sich auch gut seinen Finanzgeschäften widmen. 😉

Alle Infos zum Report direkt bei Awin findet ihr hier.