Awin vertieft globale Ausrichtung – strategische Partnerschaft mit australischem Netzwerk

Awin (ehemals zanox) ist eine strategische Partnerschaft mit Commission Factory – einem Affiliate-Netzwerk mit Sitz in Sydney – eingegangen, um seine globale Ausrichtung zu vertiefen.

Commission Factory wurde 2011 gegründet und ist auf den Australischen- und Asia-Pazifik-Raum spezialisiert. Das Netzwerk hat sich in Australien mit großen Brands wie Virgin Australie, City Beach, Etihad uvw. zum Marktführer etabliert.

Beide Netzwerke Awin und Commission Factory legen großen Wert auf leistungsstarke Technologien, einen guten Service und strategische Markteinblicke. Dennoch können beide voneinander profitieren: Leistungen wie Cross Device Tracking und Attributionsmodelle stellt Awin – während Commission Factory Funktionen wie wöchentliche Auszahlungen für Partner, Tracking und Reportings in Echtzeit sowie mobile Apps entwickelt hat.

Stimmen direkt von den Netzwerken

Mark Walters, CEO von Awin: “Diese Partnerschaft ist ein natürlicher Schritt für Awin und unseren wachsenden Kundenstamm. Wie in jeder Region gibt es nur kleine Feinheiten, die den Unterschied zwischen Gut und Großartig ausmachen. Die Kompetenzen von Commission Factory und unser Service bilden die perfekte Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem australischen Markt.”

Zane McIntyre, CEO von Commission Factory: “Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem Netzwerk wie Awin zusammenarbeiten. Wir haben ihre Innovationen in den letzten Jahren stark verfolgt. Awins Werte sowie die Leidenschaft, den bestmöglichen Service für Kunden zu bieten, passen perfekt mit unseren eigenen Vorstellungen zusammen. Das Online Geschäft in der APAC Region ist in den letzten Jahren stark gewachsen und dank der Partnerschaft mit Awin können wir unseren lokalen Händlern eine Möglichkeit zum Wachstum bieten, die wir vielleicht alleine nie hätten erreichen können.“