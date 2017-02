Björn Wendler wird neuer Geschäftsführer von belboon

Das Affiliate-Netzwerk belboon gab heute bekannt, dass Björn Wendler die alleinige Geschäftsführung des Performance Netzwerkes übernimmt. Wendler ist seit Ende des letzten Jahres bei belboon.



„Gerne übernehme ich die Geschäftsführung von belboon und freue mich auf die Arbeit mit einem sehr erfahrenen Team von Experten innerhalb der gesamten Bandbreite des Performance Marketings“ so Wendler.

Als neuer Geschäftsführer will er den bereits vorangetriebenen Ausbau des nationalen und internationalen Projektgeschäfts fortführen und die Ausrichtung belboons auf kleine und mittelständige Unternehmen strategisch weiterentwickeln. Seit über 12 Jahren ist Wendler im digitalen Werbemarkt tätig. Zuletzt war er RTB Director der Fyber GmbH. Davor beteiligte er sich als Geschäftsführer am Verkauf der madvertise media GmbH an einen Investor in Frankreich und wandelte das Mobile AdNetwork in einen AGOF-Vermarkter.

„Wir freuen uns mit Björn Wendler einen Digitalexperten für die Leitung des Unternehmens gewonnen zu haben. Durch seine Kenntnisse innerhalb gestandener Firmen ist er bestens geeignet, die künftige Entwicklung belboons als eines der führenden deutschen Performance Netzwerke voranzutreiben“ meint Stefan Eishold, Vorstand der ARCUS Capital AG. Seit Juli 2014 ist die Münchner Beteiligungsgesellschaft ARCUS Capital Anteilseigner der belboon GmbH.