Cocopha Partnerprogramm: 2% mehr Provision im September 2017

Cocopha – The Beauty-Pharmacy ist die erste Kosmetik-Versandapotheke Deutschlands mit der größten Auswahl an apothekenexklusiver Kosmetik, einem breiten Sortiment an Naturkosmetik, Beauty- & Wellnessprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln uvm.!

Cocopha vereint die Seriosität & Kompetenz einer Apotheke mit den Themen Schönheit & Lifestyle! Liebevoll verpackte Versandboxen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei höchster Kundenzufriedenheit zeichnen Cocopha‘s Beauty-Pharmacy Service aus.

Gemeinsam mit der xpose360 möchte Cocopha nun deren Affiliate-Programm bei affilinet weiter ausbauen.

Für Affiliates gelten folgende Vorteile:

– Attraktives Staffel-Provisionsmodell

– Hoher durchschnittlicher Warenkorbwert von 60 €

– Äußerst geringe Stornoquote von unter 2 %

– 60 Tage Cookie-Laufzeit

– Klickstarke und stilvolle Werbemittel

– Persönlicher Support

Startaktion:

Damit auch die Affiliates von der Zusammenarbeit zwischen Cocopha und der xpose360 profitieren, erhalten sie im kompletten September 2017 eine Provisionserhöhung um 2%.

Hier können sich Affiliates direkt beim Partnerprogramm bewerben.

Persönliche Ansprechpartner:

Bei allen Fragen und Wünschen rund um das Partnerprogramm stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung!

Ihr Cocopha Affiliate-Team

E-Mail: cocopha@xpose360.de

Kostenlose Partner-Hotline: 0800-72399051