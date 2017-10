EILMELDUNG: verticalAds Group übernimmt spezialisiertes Affiliate Netzwerk retailerweb

Die verticalAds Group, führender Anbieter von spezialisierten

Affiliate Marketing-Lösungen, übernimmt 100% der Anteile am spezialisierten Netzwerk

retailerweb. Retailerweb wurde im Jahr 2009 gegründet und ist das einzige auf den

Handel spezialisierte Affiliate Marketing-Netzwerk in Deutschland.

Mit der Übernahme zum 01.01.2018 steigt die verticalAds Group jetzt auch in das

spezialisierte Affiliate Marketing für den Bereich Retail ein. Aktuell sind die Beteiligungen

communicationAds und financeAds bereits die führenden spezialisierten Anbieter in der

Telekommunikations- bzw. Finanzbranche.

Ralf Fischer, Geschäftsführer und Gründer der verticalAds Group: „Die Beteiligungen der

verticalAds Group sind in den vergangen Jahren deutlich gewachsen. Mit der Übernahme

von retailerweb stärken wir unsere Position und wollen auch im Bereich Handel das

führende Affiliate Netzwerk werden.“

Der Mit-Gründer von retailerweb Robert Verhoeve wird auch weiterhin für die erfolgreiche

Entwicklung des Spezial-Netzwerks verantwortlich bleiben. Für bestehende Advertiser und

Publisher ändert sich nichts, vielmehr profitieren diese vom beschleunigten Wachstum des

Netzwerks.

„In den letzten 10 Jahren ist es uns gelungen ein Qualitätsnetzwerk mit namhaften

Advertisern und Publishern im Retail-Segment aufzubauen und am Markt zu etablieren.

Die Pläne der verticalAds Group für die Weiterentwicklung und das weitere Wachstum von

retailerweb haben uns überzeugt, so dass wir in dem Zusammenschluss einen sehr

erfolgversprechenden Schritt in unserer Entwicklung als Qualitätsnetzwerk sehen.“ so

Robert Verhoeve.

„Durch die Spezialisierung erzielen wir sowohl Effizienz- als auch Qualitätsvorteile

gegenüber den bestehenden Advertisern. Dies äußert sich unter anderem in einer höheren

Kundenzufriedenheit und höheren Abverkaufszahlen.“ ergänzt Fischer.

Die verticalAds GmbH mit Sitz in Nürnberg wurde im Jahr 2014 von Ralf Fischer

gegründet und bündelt dessen Beteiligungen am europaweit führenden Affiliate Netzwerk

für Banken und Versicherungen, financeAds, sowie dem auf den Bereich

Telekommunikation spezialisierten Affiliate-Netzwerk communicationAds. Ziel ist der

Aufbau und die Weiterentwicklung von vertikalen Netzwerken im Bereich Performance

Marketing. In Summe gehören die Beteiligungen der verticalAds Group bereits jetzt zu den

Top 3 für Affiliate Marketing in Deutschland.