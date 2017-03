Highlights zum Frühling bei belboon

Die wohl schönste Saison des Jahres steht in den Startlöchern – der Frühling! Das nehmen wir doch gern zum Anlass, um in unserem exklusiven Saison-Special auf unsere besonderen Highlights der anstehenden Jahreszeit aufmerksam zu machen. In den nächsten Wochen warten auf Sie spannende Events und attraktive Partnerprogramme, die zu einem kräftigen Boost Ihrer Performance verhelfen können. Nutzen Sie diese Chance und bewerben Sie sich jetzt.



Programm Highlights der Saison

Blowoutshop – Online Shop für Skate & Snowboarding

Blowoutshop.de bietet seinen Kunden ein sorgfältig abgestimmtes Sortiment aus den Bereichen Skateboard, Snowboard, Sneaker und Streetwear von angesagten Marken wie Nike und Adidas. Publisher können bis zu 9 % pro Sale verdienen.

Provision: 7 – 9 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

starterstore.de – crowdfunding products

Starterstore ist der erste Online-Store in Europa für erfolgreiche Projekte von Kickstarter und Indiegogo. Seit 2014 haben wir über 500 innovative und einzigartige Produkte in unserem Sortiment aufgenommen. Darunter auch mit exklusiver Verkaufslizenz für Deutschland „The Ridge Wallet“.

Provision: 10 % pro Sale

Pralinenbote.de – Pralinen und Schokoladengeschenke



Verdienen Sie jetzt bis zu 22 % Provision mit süßen Geschenken zum Osterfest! Bewerben Sie die beliebte Osterkollektion mit 30 Pralinen in Ei-Form, Schokoladentafeln in Küken- und Schaf-Optik und handbemalte Schokoladen-Eier. Entsprechende Banner finden Sie in der Kategorie „Ostern“.

Provision: 5 – 22 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Shapeworld – Abnehmen und Shaping: Ihr Healthy Lifestyle

Know-how und Erfahrung aus über 10 Jahren im Bereich der Ernährungs-wissenschaften führte uns zur Entwicklung der effektivsten Produkte im Bereich Healthy Lifestyle. Hier bündeln wir diese Kompetenz und Leidenschaft, um dir nach dem aktuellsten Stand der Forschung und mit bestem Gewissen ehrliche Produkte anzubieten, die ihr Nutzungsversprechen halten können.

Provision: 10 – 25 % pro Sale

Capital Sports – Sport Equipment und Mode

Unsere Produkte vereinen das geballte Know-how unseres Expertenteams aus Trainern, Athleten und Produktexperten. Von Athleten für Athleten. Von Sportbegeisterten für Sportbegeisterte. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination – unsere CAPITAL-SPORTS-Produkte optimieren dein Training.

Provision: 8 % pro Sale

Fahrrad-xxl.de – Anbieter für Fahrräder und Fitnessgeräte



Im Jahr 2006 endstand die Fahrrad-XXL Gruppe mit den größten und exklusivsten Fahrrad-Fachmärkten in ganz Deutschland. Sie alle verbindet Leidenschaft zum Radsport, fundiertes Fachwissen, eine exklusive Auswahl und ein herausragendes Engagement für unsere Kunden.

Provision: 5 % pro Sale

Event Highlights der Saison

TactixX – 3. Mai 2017, München

Die Konferenz richtet sich gezielt an Affiliates und Merchants sowie Spezialisten aus dem Bereich Affiliate-, Performance- und Online-Marketing. Von Suchvolumen-Steigerung bis Cross-Marketing erwarten Sie vielseitige Themen zu neuen Trends der Online-Branche.

NetworkxX – 3. Mai 2017, München



Im Anschluss an die TactixX findet die Affiliate NetworkxX statt. Publisher, Advertiser, Netzwerke und Agenturen haben hier die Chance, sich über Online-Marketing auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen oder mit Kooperationspartnern Erfahrungen teilen.

Nutzen Sie die Chance!

