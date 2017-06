L’TUR Sales Rallye 2017: It’s beach time!

Travel Publisher aufgepasst: L’TUR schickt euch in den Urlaub! Auch in diesem Jahr veranstaltet Europas Nummer 1 für Last Minute Reisen eine Sales Rallye. Die Rallye startet am 15.06. und geht bis zum 06.08.2017 – und das in der kompletten DACH-Region.

Welche Gewinne gibt es?

5x L’TUR Reisegutschein im Wert von 400 €

3x L’TUR Reisegutschein im Wert von 100 € plus L’TUR Badetuch

Die Gutscheine sind gültig für einen L’TUR Pauschalurlaub (Flug & Hotel, ausgeschlossen Super Last Minute) und nach Ausstellung ein Jahr gültig.

Wie werden die Gewinner ausgewählt?

Die fünf Reisegutscheine im Wert von 400 € gehen an die Affiliates mit der höchsten prozentualen Salessteigerung in der Kategorie Pauschalreisen. Der Vergleichszeitraum ist 15.04. – 06.06.2017.

Die drei Reisegutscheine im Wert von 100 € inkl. Badetuch werden unter allen Partnern verlost, die mindestens eine Buchung (Pauschalreise) im Aktionszeitraum generieren.

Die Auswertung erfolgt in KW 32, die Gewinner werden umgehend informiert.

Wie nehme ich teil?

Jeder zugelassene Partner in einem der DACH-Partnerprogramme von L’TUR nimmt automatisch an der Sales Rallye teil.

Meldet euch jetzt zum passenden L’TUR Partnerprogramm bei Awin an!



Deutschland:

Awin: https://marketplace.zanox.com/zanox/merchant-profile/17566

Private Network: E-Mail an ltur@xpose360.de

Schweiz: https://marketplace.zanox.com/zanox/merchant-profile/18091

Österreich: https://marketplace.zanox.com/zanox/merchant-profile/18093

Wir wünschen euch viel Erfolg!

Euer L‘TUR Affiliate Team

Wolfgang Winter & Malte Hannig

E-Mail: ltur@xpose360.de

Kostenlose Partner-Hotline: 0800 – 723 990 51