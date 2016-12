Mikrokredite in Rekordzeit – Geld verdienen mit dem Partnerprogramm von Vexcash

Der Dienstleister Vexcash bietet die Möglichkeit, finanzielle Engpässe zu überbrücken. Zu diesem Zweck vergibt dieser Anbieter Kurzzeitkredite von 100 Euro bis zu einem maximalen Betrag von 3000 Euro. In Form des zugehörigen Partnerprogramms können sich Affiliates attraktive Provisionen sichern. Es folgt ein Überblick über das konkrete Angebot von Vexcash und die Besonderheiten des Vexcash Partnerprogramms.

Das Partnerprogramm von Vexcash in der Kurzvorstellung

Vexcash stellt nicht nur eine Alternative zu klassischen Bankkrediten dar, sondern bietet auch ein attraktives Partnerprogramm an. Die Teilnahme am Affiliateprogramm von Vexcash ist kostenlos und unverbindlich. Die Registrierung nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und erfolgt über ein spezielles Online-Formular. Wer sich für das Partnerprogramm von Vexcash angemeldet hat, kann verschiedene Einnahmen generieren: Die Affiliates erhalten zum Beispiel für jeden vermittelten Neukunden eine Provision. Für diese Provision spielt es keine Rolle, ob der Kunde einen Kredit erhält oder nicht. Falls es anschließend zu einem genehmigten Vertrag und einer Kreditauszahlung kommt, erhält der Affiliate zusätzliche Provisionen. In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass die Provisionen sowohl bei Neukunden als auch bei Bestandskunden gezahlt werden.

Kurzcheck: Die Provisionen vom Vexcash Partnerprogramm im Detail

Das Partnerprogramm von Vexcash beinhaltet eine ganze Reihe von unterschiedlichen Provisionen. Die folgende Liste dient dabei als nützliche Orientierung für Affiliates:

0,60 Euro pro vermittelter Registrierung

18,00 Euro für jeden genehmigten Vertrag

28,00 Euro für jeden ausgezahlten Kredit

18,00 Euro für jeden Kreditantrag mit Express-Option

18,00 Euro für jeden Kredit mit 2-Raten-Option

12,00 Euro für die Vermittlung von Bestandskunden

Die Verdienstmöglichkeiten mit dem Vexcash Partnerprogramm sind somit enorm vielfältig. Die Werbemittel werden regelmäßig erneuert und modernisiert. Außerdem gibt es spezielle Banner für die Weihnachtszeit und andere saisonale Anpassungen, wodurch die Effektivität der Werbemittel zusätzlich gesteigert wird.

Welche individuellen Vorteile hat das Vexcash Partnerprogramm?

Das Partnerprogramm von Vexcash bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich: Weil die Kredite innerhalb kürzester Zeit vergeben werden, profitieren auch die Affiliates von einer schnellen Vergütung. Im Gegensatz zu anderen Partnerprogrammen minimiert sich somit die Wartezeit auf die Provisionsauszahlung. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Zugänglichkeit der Kredite: Im direkten Vergleich mit einem gewöhnlichen Bankkredit sind die Anforderungen von Vexcash deutlich geringer, sodass eine Vielzahl von Anträgen bewilligt wird. Für die Affiliates ergeben sich demzufolge gute Chancen auf lukrative Provisionen. Seit der Gründung im Jahr 2010 befindet sich Vexcash im permanenten Wachstum, was die hervorragenden Verdienstmöglichkeiten zusätzlich unterstreicht.

Abschließende Bemerkungen zum Partnerprogramm von Vexcash

Vexcash ist ein innovativer Finanzdienstleister und bietet seinen Kunden flexible Mikrokredite an. Die Kombination zwischen attraktiven Provisionen und professionellen Werbemitteln machen das zugehörige Partnerprogramm zu einer lohnenswerten Einnahmequelle für Affiliates. Wer noch Fragen zu den einzelnen Provisionen oder anderen Bestandteilen des Partnerprogramms hat, kann sich direkt an den Support von Vexcash wenden. Es soll sofort losgehen? Unter vexcash.com können sich Affiliates sofort für das Partnerprogramm anmelden, um anschließend entsprechende Werbung auf der eigenen Website zu schalten.