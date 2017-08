Online Marketing Tag 2017: Hochkarätiges LineUp in Wiesbaden

Am Freitag, den 01.09.2017 findet in Wiesbaden bereits zum dritten Mal der Online-Marketing-Tag, eine Fachkonferenz rund um das Thema Online Marketing, statt.

Auch in diesem Jahr hat der Veranstalter Mario Jung mit seinem Team wieder ein hochkarätiges LineUp zusammengestellt, wie der folgende Auszug beweist:

Karl Kratz: Die Kunst digitaler Verführung

Die Kunst digitaler Verführung Thomas Hutter: Bewegtbild auf Facebook und Instagram

Bewegtbild auf Facebook und Instagram Jens Fauldrath: SEO & Relaunch: Chancen nutzen und Risiken vermeiden

SEO & Relaunch: Chancen nutzen und Risiken vermeiden Mirko Lange: Content Operations

Content Operations Björn Tantau: Die Chatbot Revolution! Mehr Leads, Neukunden und Sales: So einfach wie niemals zuvor…

Die Chatbot Revolution! Mehr Leads, Neukunden und Sales: So einfach wie niemals zuvor… Marco Janck: Rankingvorteile durch holistische Landingpages

Rankingvorteile durch holistische Landingpages uvw.

Neben über 20 Hands-On Vorträgen mit direkten Anwendungsbeispielen zu Themen wie SEO, Content Marketing, Social Media uvw. können sich die Besucher auf viel Networking, eine All-Inklusive Verpflegung und eine Party im Anschluss der Konferenz freuen.

Ein besonderes Highlight wird auch dieses Jahr die „Website-Clinic“ sein. Dabei wird von einer Expertenrunde live eine Webseite zu den Disziplinen Onpage-SEO, Affiliate Marketing, Content Marketing, Google Adwords, Conversion Optimierung, Online Marketing Recht und Technik analysiert. Die Besucher können also direkt praktische Lösungsvorschläge mitnehmen.

Auch das Team von der xpose360 freut sich mit Alexander Geißenbergers Vortrag “Alternative Trafficquellen” und Romy Habelt als Moderatorin mit dabei zu sein. Das volle Konferenzprogramm könnt ihr euch im OMT-Timetable ansehen.

Der Ticketpreis liegt bei 350 Euro – wir haben für unsere Leser aber natürlich einen Rabatt Gutschein. Gebt einfach bei der Ticketbestellung den Code „OMTAFFILIATEBLOG50“ mit an und sichert euch 50 EURO Rabatt!

Das Video vom Online Marketing Tag 2016: