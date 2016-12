PPC Masters – Ein Tag für alle, die mit Klicks handeln. 16. Februar 2017

Die PPC Masters findet 2017 bereits in vierter Auflage statt. Zum dritten Mal zieht die Konferenz Marketiers in die Hauptstadt an die Spree.

Die PPC Masters ist Berlins einzige Fachkonferenz, die Themen wie SEA, AdWords und PPC-Traffic abdeckt. Darüber hinaus bietet die PPC Masters eine äußerst spannende Bühne und Plattform für Wissen, Ideen und kreative Lösungen.

Warum solltest Du hingehen?

Die Konferenz ist der ideale Treffpunkt für hungrige PPC-Spezialisten, die neue Taktiken & Strategien suchen. Aber gleichzeitig auch der Möglichkeit nachgehen wollen, über die Gegenwart & Zukunft der PPC Werbung zu sprechen. Auch weniger erfahrene Online Marketiers kommen bei der PPC Masters auf ihre Kosten und ergattern hilfreiche Insights und Tipps für ihren Arbeitsalltag.

Einen Tag lang holt der Veranstalter für euch geballte Fachexpertise nach Berlin: Nationale und internationale Referenten werden in 2 Tracks & 16 Sessions aktuelles Wissen rund um die Themen Google Analytics & Shopping, SEA Kampagnenmanagement und Internationales PPC weitergeben.

PPC Seminare – Halbtagsseminare zu ausgewählten Themen

In diesem Jahr bieten wir erstmalig begleitend zur Konferenz vier halbtägige Intensivseminare an. Hier haben erfahrene PPC’ler als auch Neulinge die Möglichkeit sich in kleinen Gruppen themenspezifisch weiterzubilden. Weitere Infos dazu gebt es zeitnah auf der Event Website.

Das Ticket zur Konferenz gibt es im PPC Masters Shop. Alle Sparfüchse unter euch sichern sich mit dem Code „MP-XPOSE-10“ einmalige 10% Rabatt auf den Ticketpreis.