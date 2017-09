Ranking der größten Affiliate-Netzwerke 2017

Das Presseportal iBusiness hat das neue Ranking der größten deutschsprachigen Affiliate-Netzwerke veröffentlicht.

Dabei gab es im Vergleich zu 2016 einige Veränderungen. So lag im Ranking 2016 noch Zanox auf dem 1. Platz, Tradedoubler auf dem 2. Platz und affilinet auf dem 3. Platz.

Dieses hat sich nun verändert. Im neuen Ranking 2017 liegt nun affilinet auf dem 1. Platz, AWIN auf dem 2. Platz und belboon auf dem 3. Platz und konnte damit sogar 4 Plätze gewinnen.

Gar nicht mehr im Ranking tauchen die Netzwerke Tradetracker (2016 noch auf Platz 6) und Webgains (2016 noch auf Platz 11) auf.

Rückläufig ist allerdings die Anzahl der aktiven Publisher bei affilinet und AWIN. So lag bei affilinet 2016 die Anzahl der aktiven Publisher in Deutschland noch bei 50.000. Für 2017 wurden allerdings nur noch 35.200 Publisher angegeben, was einem Rückgang von 14.800 Affiliates entspricht. Auch bei AWIN (Zanox) gab es einen Rückgang von 2.212 aktiven Affiliates im Vergleich zu 2016.

Den größten Sprung machte belboon. Wurden für 2016 noch 8.000 aktive Publisher genannt, sind es nun mittlerweile 61.000 aktive Affiliates.

Bei fast allen Netzwerken gab es allerdings auch einen Anstieg der Merchants in Deutschland, was auf die steigende Relevanz des Affiliate-Kanals in Deutschland hinweist.

Auffällig ist auch die Mitarbeiter-Anzahl. So ging die Anzahl der Mitarbeiter bei Tradedoubler um 130 Mitarbeiter zurück, im Vergleich zu 2016 (380 Mitarbeiter). Allerdings hat Tradedoubler diese Zahl mittlerweile dementiert und darauf hingewiesen, dass es sich dabei um einen Fehler handelt. Zwar ist die Mitarbeiterzahl aufgrund von Umstrukturierungen leicht rückläufig und liegt aktuell bei 350 Mitarbeitern. Gleichzeitig stieg allerdings die Anzahl an Mitarbeitern bei AWIN von 700 in 2016 auf 900 Mitarbeiter in 2017.



Quelle: iBusiness / Hightext Verlag