Recap der 22. Affiliate NetworkxX in München

Bereits zum 22. mal fand am letzten Mittwoch am Münchner Flughafen die Affiliate NetworkxX statt. Zahlreiche Affiliates, Advertiser, Agenturmitarbeiter und Vertreter der Affiliate-Netzwerke ad pepper media, affilinet, belboon, CJ Affiliate by Conversant, communicationAds, Easy.Afffiliate, financeAds, FinanceQuality, Ingenious Technologies, lead alliance, Netslave, Tradedoubler, TradeTracker, Webgains und zanox trafen sich zum gemeinsamen Netzwerken und Erfahrungsaustausch.

Mit knapp 450 Teilnehmern war es diesmal ein neuer Teilnehmerrekord im Airbräu. Die Veranstaltung wurde dabei zum letzten Mal von Markus Kellermann und dem Team der Online-Marketing-Agentur xpose360 durchgeführt. Ab 2017 übernimmt die Oliro GmbH die Organisation der Affiliate Networkxx-Events. Die Affiliate Conference wird allerdings auch weiterhin wie gehabt von Markus Kellermann organisiert. Die partnerschaftliche Kooperation zwischen oliro und der xpose360 soll auch dahingehend weitergeführt werden, dass die Herbst-NetworkxX auch wie gehabt im Anschluss an die Affiliate Conference im Airbräu am Münchner Flughafen stattfinden wird. Daher wird es für die Besucher auch keine großartigen Veränderungen des erfolgreichen Event-Konzepts geben.

Ansprechpartner für Teilnehmer und Sponsoren der kommenden Networkxx-Events ist daher die Oliro GmbH => Kontaktformular

Der Networking-Abend begann wie immer um 19.00 Uhr mit einem bayerischem Bierempfang und lieferte damit den Übergang zu einem geselligen Get-Together für die Affiliate-Branche.

Auch diesmal stand das Networking im Vordergrund. So gab es wie gewohnt vier Themen-Tische für die Branchen Retail/Shopping, Telko, Travel und Finanzen/Versicherungen, an denen sich die Teilnehmer über die jeweiligen Themen austauschen konnten. Zudem konnten die Teilnehmer an verschiedenen Pinnwänden ihre Suchangebote anbringen oder naAuch das Speed-Networking (sponsored by ReachAd) ermöglichte den Teilnehmern, sich kennenzulernen und auszutauschen sowie neue Kontakte zu knüpfen.

Des Weiteren gab es auch wieder die tolle Fotobox (sponsored by ReachAd), bei der sich die Teilnehmer lustige Erinnerungsfotos ausdrucken konnten. Über 93 lustige Fotos findet Ihr auf unserer Facebook-Fanseite.

Das traditionelle bayerische Buffet wurde auch diesmal wieder durch leckere Finger Sandwiches mit Shrimps, Kressecreme und Cheesecreme, sowie gefüllten Wraps mit Thunfisch und Tomate Mozzarella ergänzt, so dass auch beim Essen für jeden Geschmack etwas dabei war.





Zusätzlich gab es auch diesmal ab 21.30 Uhr wieder ein leckeres Flying-Dessert Buffet mit zahlreichen süßen Nachspeisen.

Neu war diesmal auch das affilinet XXL Kicker-Turnier, welches von den Teilnehmern super angenommen wurde.

Das Feedback der Teilnehmer zur Veranstaltung war auch diesmal wieder durchwegs sehr positiv. Ich denke, die Veranstaltung war wieder ein gelungener Event für die Affiliate-Branche.

Unser großer Dank gilt natürlich auch wieder den tollen Sponsoren der 22. Affiliate Networkxx.

Vielen Dank an dieser Stelle auch an das tolle Orga-Team der xpose360

Über 87 Fotos der Affiliate NetworkxX findet Ihr unter facebook.com/networkxx



