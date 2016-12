Tolle Aktionen zum Jahresende bei belboon

Der letzte Monat des Jahres ist angebrochen. Das ist jedoch kein Grund zum wehleidigen „Mensch – das Jahr verging ja schnell.“ Dann lieber all die schönen Dinge, die 2016 noch zu bieten hat, in vollen Zügen auskosten. Und was ist schöner als die Weihnachtszeit dicht gefolgt von einem feuchtfröhlichen Aufbruch ins neue Jahr! Da mischen wir uns doch gerne ein und präsentieren Ihnen eine exklusive Auswahl an Partnerprogrammen mit tollen Aktionen zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel. Ob Lead, Gutscheine oder Sale – bewerben Sie sich jetzt und versetzten Sie Ihrer Performance noch einmal einen kräftigen Boost zum Jahresende!



Tolle Aktionen zum Jahresende

Urlaubsbox Kurzurlaube für Zwei – Schenken oder selbst verreisen!

Eine Urlaubsbox ist das perfekte Geschenk und enthält einen Kurzurlaub für 2 Personen. Der Beschenkte erhält einen 2- oder 3- tägigen Hotelaufenthalt inkl. vieler Extraleistungen und kann aus über 800 Hotels auswählen. Profitieren Sie von der Weihnachts- Aktion für Publisher bis zum 31.12.2016.

Provision: 12 – 16 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Jetzt bewerben »

FRANZIS – die Marke der Experten

Ob Fotograf, Elektroniker, Programmierer oder Forscher – FRANZIS bietet die perfekte, schnelle und einfache Kompetenzlösung für alle Hobbyisten und Profis in Form von Fachbüchern, Software, Lernpaketen und Experimentierkästen, Tools und Webinaren. Franzis steht für Qualität seit über 100 Jahren.

Provision: 12 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Jetzt bewerben »

GAGAMOTO. Weihnachtsaktion – Deine besten Bilder als Collage



GAGAMOTO. Deine besten Bilder. Als besondere, weihnachtliche Geschenkidee empfehlen wir in diesem Jahr die GAGAMOTO. Collageposter. Bis einschließlich 31.01.2017 stellt Ihnen GAGAMOTO exklusiv den Gutschein- Code XMAS- COLLAGE zur Verfügung, welcher 30,0 % Nachlass auf alle Collageposter gewährt.

Provision: 8 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Jetzt bewerben »

ArtYour Face Promo

Bis zum 31.12.16 profitieren Sie von 20,0 % Provision auf alle Verkäufe über ArtYourFace. Der 10,00 EUR Rabatt Kundengutschein, 150,00 EUR durchschnittlicher Warenkorbwert, eine Stornoquote unter 5,0 % und ein prädestiniertes Geschenkeangebot werden auch Ihnen die Weihnachtsumsätze versüßen.

Provision: 16 % pro Sale

Jetzt bewerben »

AFEW Sneaker Store

Adidas, Nike, Asics, New Balance, Puma, Reebok und viele mehr – im AFEW-Store stehen die besten und exklusivsten Sneaker zur Verfügung. Publisher profitieren von hohen durchschnittlichen Warenkörben, niedrigen Retourenquoten und attraktiven Provisionen. Auch zur Weihnachtszeit gibt es wieder viele must have Sneaker, Klamotten sowie SALE Produkte, die unter keinem Baum fehlen dürfen.

Provision: 5 – 10 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Jetzt bewerben »

Meine Tanne – Weihnachtsbaum online kaufen



Meine Tanne ist ein Online Weihnachtsbaumversand. Dort erhalten Kunden echte Nordmanntannen aus einem Familienbetrieb aus Schleswig- Holstein. Für ein entspanntes Weihnachtsfest wird der Tannenbaum sogar direkt vor die Haustür geliefert.

Provision: 10 % pro Sale

Jetzt bewerben »

Lidl Fotos – Einfach gute Fotos!

lidl- fotos.at und lidl- fotos.es bieten ab heute bis einschließlich 31.12.2016 eine erhöhte Provision von 10,0 %. Zudem profitieren Sie von regelmäßig wechselnden Werbemitteln und einer geringen Stornoquote. Lidl bedankt sich bei Ihnen für die Unterstützung und wünscht viel Erfolg!

Provision: 7 – 10 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Jetzt bewerben »

Nutzen Sie die Chance!

Loggen Sie sich bei www.belboon.de ein und bewerben Sie sich für die neuen Partnerprogramme. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne direkt per Telefon (030/32 29 65 – 140 und – 120) oder E-Mail (support@belboon.de) zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr belboon Team