Tradedoubler setzt auf Influencer Marketing

München, 11. September 2017 – Tradedoubler, Anbieter von performance-basiertem digitalem Marketing, stellt auf der diesjährigen dmexco, vom 13. bis 14. September 2017, auf dem Kölner Messegelände Produktneuheiten im Bereich Influencer Marketing und digitaler Geschenkgutscheine vor und bietet Publishern Einblicke in ein neues Interface. Mit der kürzlich erworbenen Plattform Metapic verstärkt Tradedoubler sein Engagement im Influencer Marketing und lädt Infuencer und Blogger am 13. September 2017 zu speziellen RnD Roundtables ein.

Tradedoubler hat im August 2017 den Kauf von Metapic bekannt gegeben, einer Produkt-Plattform, die Blogger, Blogleser und e-Commerce verknüpft. Metapic startete mit der Idee, Affiliate Marketing für Blogger einfacher, visueller und fairer zu gestalten. Das Unternehmen bietet eine beliebte Plattform für Produkt-Empfehlungen in Premium Lifestyle Medien und hat bisher 20 000 Nutzer mit einer Reichweite von über 2 Millionen Unique Visitors pro Woche in Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Influencer-Plattform wird nun im gesamten europäischen Markt vorgestellt und ausgerollt.

Für Blogger und Influencer sowie alle interessierten Kunden bietet Tradedoubler am 13. September besondere RnD Roundtables an seinem Stand an. Hier werden neben der neuen Plattform für Produkt-Empfehlungen weitere Monetarisierungstechnologien und innovative Geschäftsideen von Publishern vorgestellt und beim Networking entstehen spannende neue Kooperationen. In den Top Advertiser Sessions stellen Na-KD, Microsoft und L’Occitane ihre Kampagnen-Möglichkeiten für Publisher vor.

Ebenfalls vorgestellt wird die Produktneuheit TD REWARD, die es Advertisern ermöglicht, ihren Kunden Incentives zu bieten, ohne die eigenen Produkte zu rabattieren. Tradedoubler übernimmt dabei alle administrativen Aufgaben rund um die digitale Gutscheinaktion inklusive der Kommunikation. Der Advertiser bestimmt die Rahmenbedingungen der Kampagne und profitiert von den Vorteilen von TD Reward: User-Bindung, Incentivierung, Awareness. Publisher profitieren von deutlich mehr Traffic auf dem Programm, exklusiver Promotion mit namhaften Marken und einer intensiveren User-Bindung.

Für seine Publisher arbeitet Tradedoubler an einem neuen Interface und bietet auf der dmexco erste Einblicke in ein komplett neues Design mit neuen Funktionalitäten und modernen Features. Neuheiten sind unter anderem KPI-Dashboards mit Daten der letzten 31 Tage, Visualisierung der Performance der letzten 7 Tage mit umfangreichen Filtermöglichkeiten sowie Verbesserungen im Payment-Bereich und der Werbemittel-Suche.

Durch sein einzigartiges Netzwerk an Connections unterstützt Tradedoubler Advertiser und Publisher mit maßgeschneiderten Performance Marketing- und Technologie-Lösungen dabei, mehr Wachstum für ihr Geschäft zu generieren. Durch die Kombination aus 18 Jahren Innovation und Expertise im Digitalen Marketing mit globaler Präsenz und einer marktführenden Technologie-Plattform bietet Tradedoubler maßgeschneiderte Performance-Lösungen und Kampagnen. Auf der dmexco stellt Tradedoubler präzise Tracking-Technologien wie Cross Device, Cookieless und Voucher Code Tracking vor und zeigt mit TD Video eine einzigartige Technologie mit semantischem und kontextuellem Targeting.

Für alle, die am ersten Messetag eine anstrengende Nacht hatten, bietet Tradedoubler am Donnerstag, den 14. September, von 9:30 – 12:00 Uhr sein traditionelles Weißwurstfrühstück an. Um Anmeldungen wird gebeten.