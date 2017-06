Tylko startet Partnerprogramm bei Affilinet

Die xpose360 GmbH freut sich, Tylko nun auch als neuen Partner im Affiliate Marketing begrüßen zu dürfen!

Ein Regal – viele Formen. Mit dem Ivy Shelf hat Tylko ein modernes multifunktionales Regal in verschiedenen Formen und Größen geschaffen. Tylko hat es sich zum Ziel gemacht die Möbeldesign-Branche zu revolutionieren. Das Ivy Shelf ist auf der hauseigenen Webseite der Möbelfirma bzw. durch eine App in Form, Größe und Farbe vom Kunden anpassbar. So eröffnet Tylko die Zukunft des Möbeldesigns und das alles nur mit ein paar Klicks.

Heute startete das Partnerprogramm von Tylko exklusiv bei affilinet.

Deine Provision:

Das sind deine Vorteile:

Attraktives Staffel-Provisionsmodell

Hoher durchschnittlicher Warenkorb von 750 €

Sehr geringe Stornoquote von unter 1 %

60 Tage Cookie-Laufzeit

Konversionsstarke Werbemittel & Datenfeed

Vorteile für Tylko-Kunden:

Maßgeschneiderte Regale für individuelle Räume und Bedürfnisse

Nachhaltiges Design

Augmented Reality App – Regal im Zimmer ansehen

Sichere Lieferung dank optimierter Verpackung

Keine Lieferkosten und 100 Tage kostenfreie Rückgabe

Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug

Regale mit perfekter Passform, hergestellt aus finnischem Birkenholz

Kontakt:

Wir freuen uns auf Deine Anfrage, Wünsche oder Anregungen!

Kevin und Malte stehen Dir gerne zur Verfügung:

E-Mail: tylko@xpose360.de

Telefon: 0800 / 723 990 50