Webgains mit neuer Führung und 24% Wachstum

Das Affiliate-Netzwerk Webgains bekommt mit Andreas Sasnovskis eine neue Führung.

Sasnovskis ist bereits seit 10 Jahren bei Webgains tätig und übernimmt in seiner neuen Position die Geschäftsführung der DACH-Region. Webgains ist eine Marke der ad pepper media GmbH und gehört zur ad pepper media Gruppe.

Sasnovskis verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Affiliate Marketing. Nach seiner Tätigkeit als Affiliate Manager bei mobilcom startete Andreas Sasnovskis 2007 bei Webgains und bekleidete diverse Führungspositionen. Er war maßgeblich am erfolgreichen Aufbau des Affiliate Marketing Netzwerks in Deutschland beteiligt. Zuletzt leitete er als Country Manager DACH das 20-köpfige Webgains-Team und verantwortete den Ausbau des Marketings, des Vertriebs sowie die Weiterentwicklung der Technologie.

In seiner Funktion als Geschäftsführer wird er den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten von Webgains in der deutschsprachigen Region sowie die Einführung neuer Produkte und Technologien weiter vorantreiben.

„Wir werden unseren kontinuierlichen Wachstumskurs zur Stärkung der Positionierung von Webgains auf dem deutschen Markt weiterverfolgen, das Team sukzessive aufbauen und zudem unseren Fokus auf Service und Qualität beibehalten“, kommentiert Sasnovskis. „Mit Spannung erwarten wir darüber hinaus den Launch bahnbrechender Technologien für den Affiliate-Markt im Zuge unserer AI-Kooperation mit IBM Watson im späteren Verlauf dieses Jahres, wovon wir uns einen erheblichen Push erwarten“, so Sasnovskis weiter.

Dr. Jens Körner, CEO der ad pepper media Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die Position intern zu besetzen und sind überzeugt, dass Andreas Sasnovskis mit seinen Erfahrungen im Unternehmen sowie im Affiliate-Markt maßgeblich dazu beiträgt, Webgains zu einem der wachstumsstärksten Affiliate-Netzwerk voranzutreiben“.

24% Wachstum im 2. Quartal 2017

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die ad pepper media Gruppe ihre neuen Quartalszahlen 2017. Dementsprechend wuchs das Affiliate-Netzwerk Webgains währungsbereinigt um 24%.

„Mit der vor über 10 Jahren begonnenen konsequenten Ausrichtung der ad pepper media Gruppe auf Performance-Marketing sind wir hervorragend positioniert und profitieren in mehrfacher Hinsicht vom stark wachsenden Online-Werbemarkt. Wir setzen auf transparente, messbare und innovative Online-Marketinglösungen. Das ist die gemeinsame Klammer über unsere drei Geschäftsbereiche hinweg“, sagt Dr. Jens Körner, seit 2006 Mitglied des Vorstands sowie seit Ende März CEO der ad pepper media International N.V.. „Wir erwarten, dass die Budgets im digitalen Advertising im gerade begonnenen zweiten Halbjahr weiter ansteigen. Schon jetzt bereiten wir uns auf die Hauptumsatzmonate im vierten Quartal vor. Wie wollen unsere Marktposition in jedem unserer Geschäftsbereiche weiter etablieren – so investiert Webgains zusammen mit IBM Watson beispielsweise in Künstliche Intelligenz (KI) und ad agents positioniert sich mit Amazon Marketing sowie mit Data Science Projekten. Da die Gruppe schuldenfrei ist und über ausreichend Liquidität verfügt, können wir darüber hinaus die Marktentwicklung innerhalb der Branche bei Bedarf aktiv mitgestalten“, ergänzt Körner.