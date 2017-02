Yello Sales Rallye und Publisher Event in Köln

Vom 15. Februar bis 15. April ist für euch bei Yello mehr drin! Das sind einmal 5 € on top, also 33 € Provision für jeden Abschluss und tolle Sachpreise. Außerdem lädt Yello die erfolgreichsten Partner zu einem unvergesslichen Publisher Event in Köln ein!

Was erwartet die Gewinner der Sales Rallye?

Publisher Event in Köln am 10. und 11. Mai 2017

Tolles Rahmenprogramm: Workshops und Brauhausrallye am ersten Tag; gemeinsames Frühstück und Besuch des Freizeitparks Phantasialand am zweiten Tag

Attraktive Technikpreise für die 3 besten Partner: iPhone SE, SONY Xperia und ein Samsung Tab A

Hotelübernachtung im Motel One Köln-Waidmarkt

Workshops, Brainstorming-Session und Affiliate-Insights

Wie könnt Ihr an der Sales Rallye teilnehmen?

Bewerbt Yello im Aktionszeitraum vom 15.02. – 15.04.2017 und ihr nehmt automatisch an der Sales Rallye teil. Genießt zwei unvergessliche Tage in Köln, lernt das Team von Yello und xpose360 kennen und tauscht euch mit anderen Yello Partnern aus!

Wie werden die Tickets für das Publisher Event vergeben?

Vier Partner mit der höchsten Anzahl an netto Abschlüssen

Vier weitere Partner werden im Losverfahren ermittelt. Pro 10 netto Abschlüsse, erhält ein Partner ein Los

Zwei Wildcards werden ab 1 netto Abschulluss verlost an neu angemeldete oder zuvor inaktive Publisher (= kein Abschluss in den letzten 3 Monaten)

Die Auswertung erfolgt ab dem 17. April. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Sollten die Gewinner innerhalb von 7 Tagen nicht erreichbar sein, wird der Platz an den Nächstplatzierten vergeben, bzw. ein neuer Gewinner ausgelost.

Hier könnt Ihr Euch für das Yello Partnerprogramm bewerben:

Wir wünschen euch viel Erfolg!

Euer Yello Affiliate-Team

Romy Habelt & Malte Hannig

E-Mail: yello@xpose360.de

Partner-Hotline: 0800 – 723 990 51