abomix Sales Rallye 2018 – gewinnt einen Platz für das Publisher Event!

Bei abomix gibt es eine große Auswahl an Zeitschriften-Abonnements zu günstigen Preisen. Es gibt Zeitschriften für Männer, Frauen und Kinder, aber auch eine Vielzahl an Magazinen zu den Themen Hobby, TV, Sport, Reisen u.v.m., damit garantiert für jeden Leser der passende Titel dabei ist.

Bei den unterschiedlichen Abonnement-Formen (Prämien- und Jahresabo) gibt es die Möglichkeit, dass Deine Kunden eine Prämie erhalten, oder Freunde und Bekannte mit einem Geschenk-Abo überrascht werden.

Als Partner von abomix profitierst Du von:

attraktiven Provisionen von bis zu 26 %

zusätzlich bis zu 4 € on top durch Mengenstaffel

einem breiten Zeitschriftenportfolio zu attraktiven Konditionen und Aktionen

ständig aktualisierten Werbemitteln und CSV-Produktlisten

regelmäßigen Endkunden-Aktionen mit Prämienerhöhungen

Und jetzt möchte abomix Deine Vermarktungsleistung zusätzlich belohnen und Dich zu einem unvergesslichen Städtetrip mit Brauereievent nach Stuttgart einladen!

Genieße einen schönen Tag in Stuttgart, lerne das Team von abomix und xpose360 kennen und tausche dich mit anderen abomix Partnern aus!

Was erwartet Dich?

Städtetrip nach Stuttgart vom 15. – 16.11.2018

vom 15. – 16.11.2018 Übernachtung im modernen & zentralen Motel One

Tolles Rahmenprogramm : Start mit gemütlichem Beisammensein inkl. Networking in einer top Location in Stuttgart Exklusive Führung durch die Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu inkl. Bierprobe, Gastgeschenke und mit Bierkennerdiplom gemeinsames Essen & gemütliches Ausklingenlassen des Abends

:

Wie kannst Du an der Sales Rallye teilnehmen?

Vermarkte abomix im Aktionszeitraum vom 01.08. – 30.09.2018 und Du nimmst automatisch an der Sales Rallye teil.

Wie werden die Tickets vergeben?

Direktvergabe: Die drei Partner, die im Aktionszeitraum die meisten netto Abo-Abschlüsse generieren, sind direkt zum Publisher Event eingeladen. Losvergabe: Daneben werden zwei weitere Gewinner im Losverfahren ermittelt. Pro 10 netto Abschlüsse erhält ein Partner ein Los (Beispiel: Hat ein Partner 32 netto Bestellungen erzielt, so erhält er insgesamt 3 Lose).

Die Auszählung der Bestellungen und die Verlosung erfolgen in der ersten Oktoberwoche. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Sollten die Gewinner innerhalb von 14 Tagen nicht erreichbar sein, wird der Platz an den Nächstplatzierten vergeben, bzw. ein neuer Gewinner ausgelost.

Bewirb dich jetzt für das Partnerprogramm von abomix!

Hier geht es direkt zur Anmeldung im Private Network

Alle weiteren Informationen findest Du unter: https://www.abomix.de/partnerprogramm.

Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Dein xpose360 Affiliate-Team

Ansprechpartner: Malte Hannig

E-Mail: abomix-affiliate@xpose360.de

Telefon: 0800-72399051