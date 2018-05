Affiliate Conference 2018: Aktuelle Trends und innovative Publisher-Modelle im Blickpunkt des Konferenzprogramms

Laut einer Erhebung des Bundesverband

Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. gehen

mittlerweile mehr als jeder sechste im Online-Handel umgesetzte Euro auf das Affiliate-Marketing zurück.

Die Affiliate-Branche gehört somit zu den wichtigsten Bestandteilen im Marketingmix und ist wichtiger Treiber des Online-Handels. Einer Studie des Branchen-Portals Affiliateblog.de zufolge rechnen zudem 80 Prozent der werbetreibenden Unternehmen für 2018 mit einem Umsatzwachstum. Umso wichtiger ist es für Werbeunternehmen, sich mit dem Affiliate-Management intensiv auseinanderzusetzen.

Auf der Affiliate Conference, der Leitveranstaltung der Affiliate-Branche in Deutschland, können sich daher am 08. November 2018 in München, Advertiser, Affiliates, Agenturen und Netzwerk-/Technologie-Mitarbeiter wieder über die aktuellen Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche aus erster Hand informieren. Neben dem Wissenstransfer durch 13 Fachvorträge und Diskussionspanels gibt es auch wieder ein Intensiv-Seminar für Affiliate-Einsteiger sowie ein Speed-Networking zur besseren Vernetzung der Teilnehmer.

Bei der Programmzusammenstellung wurde wieder besonders darauf geachtet, dass mit dem erworbenen Wissen die Umsätze der teilnehmenden Unternehmen gesteigert werden können. Neben einer Keynote zum Thema „Was Affiliate-Manager von Spitzensportlern lernen können“ gibt es viele praktische und fachbezogene Vorträge zum Einsatz von KI und Machine Learning im Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing für Advertiser mit Performance-Fokus, dynamische Gutscheine als Umsatztreiber und innovative Content-Werbemittel und Distributed Blogger Marketing.

Ferner findet zum Abschluss der Konferenz wieder eine Podiumsdiskussion zu den Trends im Affiliate-Marketing statt. Dabei diskutieren die verschiedenen Branchen-Vertreter von Advertiser, Affiliate, Agenturen, Private- und Public-Netzwerk kontrovers über die neuesten Entwicklungen und Trends der Affiliate-Branche. Mit dabei ist u. a. Konstantin Lahmann von Sixt rent a car und Sebastian Atanassov von Shoop.

>> Das komplette Programm findet Ihr hier <<

Eine Übersicht der Speaker findet Ihr hier.

„Die Affiliate Conference ist die einzige Konferenz, die sich zu 100 % dem Thema Affiliate-Management widmet. Wir garantieren den Teilnehmern praktische und umsetzbare Lösungen und Neuigkeiten, mit denen sie ihre Performance nachhaltig steigern können. Hierzu konnten wir erneut hochkarätige Experten aus der Performance-Branche gewinnen“, so Markus Kellermann, Organisator der Affiliate Conference.

Intensiv-Workshop „Affiliate Marketing für Einsteiger”

Auch in diesem Jahr wird es zudem wieder ein Intensiv-Seminar für Affiliate-Einsteiger geben. Unternehmen, die zukünftig ein Affiliate-Programm starten wollen, erfahren dabei, wie sich das Affiliate-Marketing entwickelt hat und wie das Setup sowie die Betreuung eines Partnerprogramm effizient und qualitätsorientiert durchgeführt werden kann. Die Teilnehmer erhalten hierzu auch eine Zertifizierung.

Speed-Networking

Ebenfalls findet ein Speed-Networking statt. In zwei Runden haben dabei die Teilnehmer die Möglichkeit im Minutentakt neue Kontakte zu knüpfen und ihre Dienstleistungen oder Programme neuen Interessenten im Detail zu präsentieren.

Ausstellerbereich

Des Weiteren gibt es einen speziellen Ausstellerbereich auf der Affiliate Conference. Dabei präsentieren sich Dienstleister und Affiliate-Netzwerke mit ihren Ansprechpartnern. Die Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, sich direkt mit Vertretern der unterschiedlichen Bereiche auszutauschen und neue Deals zu vereinbaren.

Als Hauptsponsor der Affiliate Conference unterstützt die verticalAds Group die Veranstaltung. Weitere Sponsoren sind Awin, CJ Affiliate by Conversant, Performance Horizon, smartmobil.de, targeting360, Tradedoubler und die Affiliate-Agentur xpose360.

Affiliate Networkxx

Im Anschluss an die Affiliate Conference findet am Abend die traditionelle Affiliate-NetworkxX statt, die von der Oliro GmbH veranstaltet wird. Dabei haben die Teilnehmer Gelegenheit, das frisch erworbene Know-how in entspannter Atmosphäre zu vertiefen und sich mit anderen Teilnehmern und Referenten auszutauschen. Zu diesem Zweck gibt es unter anderem ein Speed-Networking, Themen-Tische und Info-Pinnwände, um sich weiter über Trends und Neuigkeiten zu informieren.

Tickets ab 149,- Euro

Tickets für die Affiliate Conference 2018 gibt es ab sofort im Ticket-Center zum Preis von 149 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer und Xing-Event-Gebühren), der neben der Teilnahme an der Affiliate Conference Konferenz-Unterlagen sowie Getränke und Essen beinhaltet. Allerdings sind die Tickets limitiert, sodass es nur eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten für die Konferenz gibt.

Weitere Informationen zur Affiliate Conference 2018 findet Ihr unter: https://www.affiliate-conference.de/