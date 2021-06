In Folge 24 des Affiliate TalkxX Podcasts ist Ralf Fischer zu Gast. Ralf ist Geschäftsführer und Gründer der verticalAds Group mit den vertikalen Netzwerken communicationAds, financeAds und retailAds.

Er ist bereits vor seinem Studium zum Affiliate-Marketing gekommen und hat sich in diesem Bereich immer weiterentwickelt. Unter anderem gründete er auch ein eigenes Portal mit kostenlosen Angeboten und Produktproben. Da kams dann auch zu den ersten Berührungspunkten mit dem Affiliate-Marketing. Das Portal hat ihn letztendlich auch in den Finanzbereich gebracht hat. So entstand auch ein eigenes Finanzvergleichsportal. Der nächste große Schritt für ihn war dann die Gründung des Netzwerks financeAds, welches auf die Finanzbranche spezialisiert ist. Mittlerweile bestehen neben financeAds auch noch die Netzwerke communicationAds und retailAds, welche alle zusammen Teil der verticalAds Group sind. Genauere Details über die genaue Entstehungsgeschichte und auch die Unternehmensstruktur der Gruppe gibt’s im Podcast. In den nächsten Jahren hat sich die verticalAds Group vorgenommen, weiter ordentlich zu wachsen, besonders im DACH-Raum.

Die aktuelle Pandemie hat laut Ralf eher positive Auswirkungen auf das Online-Marketing. Seiner Einschätzung nach wäre retailAds zwar normalerweise noch stärker gewachsen, jedoch ist auch trotz der aktuellen Situation eine sehr gute Entwicklung zu vermerken. In dieser Podcast Folge stellt Ralf auch das Konzept hinter retailAds vor und erklärt, was dieses Netzwerk so besonders macht und warum ein Retail-Advertiser sein Affiliate Programm bei genau diesem Netzwerk starten sollte.

In der Branche im Moment nicht wegzudenken ist natürlich auch das Thema Tracking. Hier gibt’s ausführliche Einschätzungen dazu, wo Tracking heute steht und was beim App- & Webtracking im Affiliate Marketing wichtig ist.

Ein paar Hausaufgaben-Tipps bekommen Advertiser von Ralf, Tobi und Tom noch obendrauf und zum Abschluss dieser Folge erzählt Ralf, wie er Startups gerne unterstützt und wie er ihnen Mehrwert bieten kann. Hört gerne die aktuelle Folge an, um alle Infos zu Ralf und der verticalAds Group zu erfahren – es lohnt sich auf alle Fälle.