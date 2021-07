Es gibt einen neuen Stern am Cashback-Himmel: Shopmate von Checkout Charlie! In der aktuellen Affiliate TalkxX Folge sind Martin und Lisa von Shopmate zu Gast. Lisa ist vor drei Jahren eher zufällig ins Affiliate Marketing reingerutscht und freut sich, Menschen beim Onlineshopping zu unterstützen. Sie shoppt selbst gern online und nutzt dabei Gutscheine und Cashback. Martin ist seit 2,5 Jahren Geschäftsführer der Checkout Charlie GmbH. Er war bereits in Folge 12 des Podcasts zu Gast – eine ausführliche Vorstellung von ihm könnt ihr hier hören.

Doch nun zu Shopmate: Das neue Portal soll dem Endverbraucher helfen, durch Cashback zu sparen. Shopmate ist leicht zu bedienen und soll vor allem Spaß machen – wie ein Freund, der beim Shoppen hilft. Die Idee, in das Vertical Cashback zu investieren kam bei Checkout Charlie bereits vor der Pandemie. Letzten Spätsommer konnte dann endlich mit der Entwicklung des Portals gestartet werden und seit Ende Mai ist Shopmate nun live. Ausführliche Infos zur Entstehungsgeschichte gibt’s in der Podcast-Folge. Lisa und Martin berichten auch, wie sie mit Betrugsmaschen im Cashback umgehen und dass dies nach wie vor immer noch ein aktuelles Thema ist, das sie sehr ernst nehmen.

Auch wenn Shopmate zu Checkout Charlie gehört, werden die beiden Portale getrennt betrachtet. Eine gegenseitige Inspiration ist nicht zu übersehen und auch gewollt. Damit das neue Cashback-Portal wachsen kann, wird aktuell u.a. auf TV-Werbung bei RTL gesetzt. Dabei soll es allerdings nicht bleiben, es sind weitere Marketingmaßnahmen geplant – Details dazu sind in der aktuellen Folge zu hören. Da Shopmate auch international wachsen möchte, nutzen sie von Anfang an die Domain shopmate.eu. Das zeigt unverkennbar, in welche Richtung sich Shopmate zukünftig entwickeln möchte.

Um noch einen besseren Einblick in die Shopmate-Welt erhalten zu können, hört euch einfach die Podcast Folge an – sie ist gleich hier verlinkt.