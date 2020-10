Affiliate Update – September 2020

Ausblick Black Friday 2020 – Umsatz so stark wie noch nie?



Aufgrund der Corona Pandemie wird an Black Friday in diesem Jahr ein Umsatzrekord erwartet. Adobe Analytics prognostiziert für Black Friday und Cyber Monday 2020 ein Umsatzwachstum von 20% im Vergleich zum Vorjahr. Eine Umfrage von Wells Fargo zeigt zudem, dass 70% der Konsumenten in naher Zukunft nicht in den stationären Handel zurückkehren. Diese Vorschau verspricht einen insgesamt starken Black Friday im E-Commerce, mit dem auch der Marktanteil der Online-Marktplätze, der vor Covid-19 schon von 25% auf 30% stieg, weiterwachsen wird. Laut Fact-Finder sind wegen der Corona Pandemie ganze Verbrauchergruppen aufs Online Shopping umgestiegen. Laut IBM und U.S. Retail Index wurde die Verschiebung der Marktanteile zugunsten des Online-Handels um etwa fünf Jahre beschleunigt. Salesforce sagt voraus, dass im kommenden Weihnachtsgeschäft bis zu 30% des weltweiten Einzelhandel-Umsatzes über digitale Kanäle generiert wird.

Das Transparency and Consent Framework 2.0., kurz TCF 2.0 steht in Zusammenhang mit den Erlaubnissen, die ein User in den CMP gibt. Diese Informationen werden in „einer Sprache“ vereinheitlicht, so dass alle Werbebeteiligten diese nutzen bzw. auslesen können. Für das Affiliate Marketing betrifft das vor allem den Bereich Display und Retargeting.

Digitale Events – Eine Branche mit Zukunft?

Die erste rein digitale Party in der DMEXCO @home fand am 23. und 24. September mit über 20.000 Besucher und mehr als 800 Speakern statt. Es kamen über 160 Stunden Konferenzprogramm dabei zusammen. Direkt am ersten Messetag wurden bereits mehr als 60.000 Nachrichten über das Chattool versendet. Die DMEXCO @home hat eine gelungene Premiere gefeiert und einen Benchmark für künftige hybride Events gesetzt. Als Fazit lässt sich festhalten: Innovation braucht Mut!

Bei dem digitalen Event von Checkout Charlie „Meet Checkout Charlie & Family – spannende Vorträge & Insights“ gab es eine Reihe spannender Webinare und im Anschluss bestand die Option an einer Fragen- und Antwortrunde teilzunehmen. Es wurden einige unterschiedliche Vorträge gehalten, z.B. von Spiegel über ihren Relaunch und die neuen Funktionen.

Das Affiliate Meeutp der xpose360 war ein voller Erfolg mit fast 100 Anmeldungen. Die Fortsetzung findet am 05.11. statt. Das digitale Event findet nun unter dem Branding der Community „Affiliate Conference Club“. Neuerungen sind unter anderem zwei Vorträge und eine Live Diskussion „Affiliate Talkxx“

Weitere digitale Events gab es von Webgains, Idealo, Awin Wuiz und einigen Weiteren.

Finance-Branche und Corona

Laut Hakan Özal, Geschäftsführer von financeAds, ist in der Finanzbranche der größte Verlierer der Corona Pandemie die Kreditkarte, deren Nachfrage stark zurückging. Online-Broker für Wertpapier-Depots dagegen sind in diesem Bereich die größten Gewinner der Corona Krise. Es gab keine Änderung hinsichtlich Kredite, Konten und Baufinanzierung. Außerdem lässt sich festhalten, dass Perfomance Marketing für die Finanzbranche in Zukunft noch viel größer und wichtiger wird.

Neue Netzwerktools

In dem neuen globalen Veranstaltungskalender von Awin findet man alle wichtigen Termine für alle Länder. Ein weiteres neues Tool wird nun außerdem von Webgains angeboten: Die Machine Learning-Technologie, Affiliate Discovery, bietet jetzt intelligentere Verbindungen und sucht die besten Partner.