Aus evania MEDIA wird Audience Serv

Für viele Werbetreibende war evania MEDIA seit Jahren zuverlässiger Partner in Sachen E-Mail Marketing. In den letzten Jahren hat das Unternehmen stetig an der Weiterentwicklung seiner Produkte gearbeitet und sich zu einem internationalen Zielgruppen-Spezialisten entwickelt.

Um der positiven Entwicklung Rechnung zu tragen und einen Meilenstein für den weiteren Erfolg des Unternehmens zu setzen, haben sie sich zu einem Rebranding entschlossen.

Audience Serv wird auch in Zunft unter der Philosophie „Für jedes Produkt gibt es die perfekte Zielgruppe!“ E-Mail Kampagnen für seine Kunden umzusetzen.

„Ich freue mich unter dem neuen Namen weiterhin das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.“ sagt David Pikart, Geschäftsführer der Audience Serv GmbH.