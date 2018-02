Awin Trendbarometer zum Valentinstag

Valentinstag steht vor der Tür – ein wichtiger Tag für Marketer klassischer Valentinstags-Subindustries! Awin hat zu diesem Anlass ein gewohnt informatives und spannendes Trendbarometer erstellt und gibt Einblicke rund um die acht Segmente Geschenke & Blumen, Schmuck, Lingerie, Fotoprodukte, Erotik, Dating, Tickets & Entertainment sowie Wein & Spirituosen.

Einige interessante Fakten haben wir für euch zusammengefasst!

♥ Blogs & Social Content

…das Vertical mit dem höchsten durchschnittlichen Warenkorbwert (AOV) an Valentinstag für Geschenke & Blumen.

♥ Cashback-Publisher

…liefern während des gesamten Jahres den höchsten AOV für die Segmente Geschenke & Blumen und Fotoprodukte, werden an Valentinstag aber von anderen Modellen überholt.

…gehören an Valentinstag zu den Top 3 Modellen in sechs von acht Industries.

♥ Gutschein-Publisher

…spielen an Valentinstag die größte Rolle im Segment Erotik.

…sind das Top-Vertical bei fünf von acht Industries.

♥ Montag

…ist der beliebteste Wochentag, um Geschenke & Blumen, Schmuck, Fotoprodukte und Wein & Spirituosen zu bestellen!

♥ Der Mobile-Anteil

…beträgt in den acht untersuchten Industries im Durchschnitt 32 %.

…ist mit 43 % im Dating-Segment am höchsten

…und mit 8 % im Segment Fotoprodukte mit Abstand am niedrigsten.

♥ Den höchsten AOV

…hat unter den acht untersuchten Industries Tickets & Entertainment mit 95 €.

…liefern an Valentinstag je nach Industry unterschiedliche Publisher-Modelle – nur Shopping Directory kommt zweimal vor.

Das gesamte Trendbarometer könnt ihr euch hier herunterladen oder per E-Mail zuschicken lassen.