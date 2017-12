belboon Deals zu Weihnachten

Diese Deals bieten Advertiser in der Vorweihnachtszeit unseren Publishern. Partnerprogramme von Fashion bis Sport mit Provisionserhöhungen von bis zu 15 % – so kann Weihnachten kommen. Die vergünstigten Konditionen haben eine begrenzte Laufzeit von meist nur einer Woche. Zögern Sie also nicht, wenn Sie von den Aktionen profitieren wollen. Bewerben Sie sich!

Teamsport-Philipp.de – Sneaker & Sportausrüstung, Fußball, Handball, Volleyball, Basketball & mehr

Zum Start der Weihnachtszeit bieten wir allen Fußballfans einen super attraktiven Deal an. Mit unserem exklusiven Gutscheincode gibt es für Ihre Kunden satte 25% Rabatt auf das aktuelle Deutschland Trikot. Lassen Sie sich die zusätzliche Provisionserhöhung nicht entgehen und schauen Sie gleich im Backend bei unseren leistungsstarken Werbemitteln vorbei! Gilt vom 1.12.- 10.12.

Provision: 7 – 10 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

meinxxl – Deutschlands guenstigster Anbieter von Leinwanddrucken



Du bist noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Dann sichere Dir jetzt das unschlagbare Angebot von meinXXL.de und verschenke ganz besondere Momente als individuelle Fotogeschenke zum Fest. Erhalte jetzt zusätzlich 25% Extra-Rabatt auf alle bestehenden Angebotspreise. Einfach dem Link zum Angebot folgen, dein Foto hochladen und den Gutschein im Warenkorb eingeben!

Provision: 18 % pro Sale

Puzzle.de – Der Online-Fachhändler für Puzzles und Zubehör

Puzzle.de bietet vom 1. bis 10. Dezember 11% auf Bestellungen von Neu- und Bestandskunden ab 20 €. Publisher profitieren von 2 % Provisionserhöhung und können mit tollen Weihnachtsaktionen überzeugen. Unter anderem mit Rabatten bis zu 80% für Weihnachtsartikel, bis zu 74% Rabatt für Ravensburger Artikel und bis zu 23% Rabatt für Fotopuzzles.

Provision: 10 – 11 % pro Sale

Auto-Accept

Produktdaten vorhanden

meinfoto.de – Ihr Foto auf Leinwand

Mit diesem Deal erhältst du deine 120x80cm oder 100x75cm Fotoleinwand zum Sparpreis von 23€. Lass dir dieses Angebot nicht entgehen und überzeuge dich von den Eigenschaften von meinfoto.de: Beste Qualität, beste Preise und schnelle Lieferung! Einfach dem Link zum Angebot folgen, dein Foto hochladen und den Gutschein im Warenkorb eingeben! Sicher dir jetzt dein Fotogeschenk mit dem Gutscheincode BELBOON17

Provision: 18 % pro Sale

my Cute Baby- Deutschlands süßester Baby-Shop

My Cute Baby ist Deutschlands süßester Baby-Shop. Sie bieten eine große Auswahl an Babyprodukten (Fokus: Fashion, Technik & Accessoires) für den alltäglichen Bedarf. Passend zum Start in die Weihnachtszeit gibt es hier einen Gutschein von 10% sowie eine Provisionserhöhung auf 15%

Provision: 15 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Herrlicher – Jeans und Kleidung für Damen und Herren



3% Provisionserhöhung und Adventsaktionen den gesamten Dezember! Am 1. Advent gibt es 15 % auf alles, am 2. Advent gratis Geschenkverpackungen. Der 3. und 4. Advent bringt gratis Beilagen zu einer Betsellung. Zudem provitieren sämtliche Bestellungen im Dezember von einer verlängerten Rückgabefrist bis zum 8. Januar 2018.

Provision: 13 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Nanobike.de – Onlineshop für Fahrräder, Bekleidung und Zubehör



Der Onlineshop für Fahrradbegeisterte bietet vom 1. bis 8. Dezember 2017 Rabatte von 10% auf Deuter und Evoc Produkte. Zusätzlich bekommen Publisher 2% mehr Provision. Überzeugen Sie in der Vorweihnachtszeit mit Sportartikeln, die vor allem jetzt für die guten Neujahrsvorsätze besonders nachgefragt sind.

Provision: 7,5 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Restposten.de Handelsplattform



Restposten.de ist eine der bekanntesten B2B-Handelsplattformen seit 1997. Zum Start in die Weihnachtszeit bieten sie 69 Euro statt 99 Euro für die Kombi-Mitgliedschaft für die Endkunden. Zudem gibt es eine Provisionserhöhung auf 20 EUR CPO.

Provision: 20 € pro Sale

Karneval Megastore – Kostüm Shop für Fasching und Halloween



Die Adventszeit kommt! Und damit das Outfit auch stimmt, lockt Karneval Megastore vom 4. – 16.12. mit satten 10% Rabatt auf Kinderkostüme. Zusätzlich gibt es für den Angebotszeitraum +2% Provision. Das zugehörige Werbemittel ist im Account für Sie hinterlegt.

Provision: 12 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

Happy Socks – Trendige Socken online bestellen



Da werden Sockengeschenke doch glatt zum absoluten Weihnachtshype: 15% Rabatt mit dem Code happyfw17 und Gratisversand bis zum 24.12.2017 – so bringt Happy Socks im Dezember Freude und Qualität in alle Ecken dieser Welt. Das schwedische Socken-Label, welches 2008 gegründet wurde, gibt es mittlerweile in 3000 Läden und 50 Ländern.

Provision: 15 % pro Sale

Produktdaten vorhanden

