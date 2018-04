BIS meets OmfinCon am 7. Juni 2018

Am 7. Juni 2018 findet erstmals die Veranstaltung „Banking and Insurance Summit meets OMfinCon“ im Festsaal Kreuzberg in Berlin statt.

Hierfür haben sich das Bewertungsportal BankingCheck und das Affiliate Netzwerk financeAds zusammengeschlossen, um Advertisern und Publishern aus der Finanz- und Versicherungsbranche einen ereignisreichen Tag voller Fachvorträge, Workshops und Networking-Möglichkeiten zu bieten.

Nach einem ausgiebigen Business-Breakfast startet das Programm um 11.00 Uhr unter anderem mit Vorträgen zu den Themen High Security Tracking, Kryptowährungen und Blockchain, Influencer Marketing und Native Advertising. Im Mittelpunkt steht jedoch der Austausch, weshalb regelmäßige Break-out Sessions zum Networking eingeplant wurden.

Gekrönt wird die Ganztagesveranstaltung mit der Verleihung der BankingCheck & eKomi Awards. Basierend auf Kundenbewertungen werden hierbei die besten Anbieter und Produkte in 47 Kategorien geehrt.

Abgeschlossen wird das Event mit einem BBQ und einer Afterparty.

Die genaue Agenda und Tickets findet ihr hier: https://www.bmo2018.de/