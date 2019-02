bookingkit startet Affiliate Netzwerk für Tours & Activities

Spätestens seit Höhenflügen von Anbietern wie Jochen Schweizer sind Freizeitaktivitäten stark gefragt – sei es eine Massage, Fallschirmspringen oder wie aktuell im Trend Wanderungen mit Alpakas. bookingkit ist ein Online-Buchungssystem und stellt Anbietern von Touren und Freizeitaktivitäten eine Software für Direktbuchungen auf der eigenen Seite zu Verfügung.

bookingkit startet integriertes Affiliate Netzwerk

Im Januar hat bookingkit eine Affiliate-Lösung als neue Komponente ihrer Software gelauncht. Gedacht ist das neue Feature vor allem für Content-Publisher, Blogger & Influencer, die einzelne Aktivitäten empfehlen. Hat ein Blogger beispielsweise einen Städetrip nach Berlin unternommen und dies mit einer alternative Stadtführung verbunden, kann er auf das entsprechende Event verlinken und erhält bei Buchung anderer User eine entsprechende Provision.

Die Publisher-Provision beträgt pauschal 12 %. Der Advertiser zahlt pro Buchung eine Fee von 20 % an bookingkit, wovon auch der Affiliate bezahlt wird.

Die Technologie wird von dem globalen Unternehmen Rakuten zur Verfügung gestellt und ist nahtlos in bookingkit integriert. Um das Modul zu aktivieren, gehen die Anbieter in ihrem bookingkit-Konto in die Kategorie „Marketing“ und dann zu „Plattformen“. Dann sehen die Aktivitätsanbieter das Modul „Affiliate Marketing Network“ und können es mit einem Klick aktivieren:

Matthias Wirz (Head of Business Development bookingkit): „Das Affiliate Netzwerk ist ein Beispiel dafür, wie wir bei bookingkit den Bereich der Distribution von Touren und Aktivitäten innovativ vorantreiben. Indem über Affiliates relevante Zielgruppen direkt angesprochen werden, steigern wir die Performance unserer Kunden. Unsere Publisher, von Bloggern und Influencern bis hin zu Nischenwebseiten, erzielen einen konstant hohen Traffic und bewerben somit Angebote von Touren und Aktivitäten sehr gezielt.“

Wie kann ich mich als Publisher bewerben?

Um Teil des Affiliate Marketing Programms von bookingkit zu werden, müssen sich Publisher beim Rakuten Marketing Network anmelden. Rakuten stellt die technische Plattform für das Affiliate-Netzwerk von bookingkit bereit, daher erfolgt auch dort die Anmeldung.

Über bookingkit

Ihr kennt bookingkit noch nicht? Gerade im Bereich Freizeitaktivitäten gilt: Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Schaut euch daher doch einfach das Video an: