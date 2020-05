„Das Land hilft“ – Webgains und namenhafte Publisher unterstützen die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

Corona sorgt dafür, dass viele Unternehmen aufgrund der sinkenden Nachfrage auf Kurzarbeit umsteigen müssen und somit Arbeitskapazität bei den Arbeitnehmern frei wird. Gleichzeitig gelten Einreisebeschränkungen aus dem Ausland, was starken Einfluss auf die heimische Landwirtschaft und ihre Ernte hat. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat zusammen mit dem Bundesverband der Maschinenringe die Initiative „Das Land hilft“ ins Leben gerufen und will dadurch das herrschende Arbeitsangebot und die Arbeitsnachfrage miteinander verknüpfen. Bereits in den letzten Wochen konnte Webgains viele Publisher für die Unterstützung der Initiative gewinnen. Hierunter fallen u.a. Publisher aus den Bereichen Content, Display, Cashback und Couponing.

Alle beteiligten Verzichten auf ihre Provisionen

Andreas Sasnovskis und Richard Oberhofer, die beiden Geschäftsführer von Webgains, betonen, dass die Initiative von www.daslandhilft.de sie von Anfang an fasziniert hat und es keine Frage war, dass auch sie die Aktion aktiv unterstützen werden. „Auch unsere Publisher waren von der Idee begeistert. Wir sind davon überzeugt, die Maßnahme des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit unserer Hilfe noch bekannter zu machen, um viele Vermittlungen zu realisieren, denn derzeit fehlen noch tausende Menschen, die die Landwirte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen können.“

Sowohl Webgains, als auch die Publisher, verzichten bei dieser Kampagne vollständig auf Provisionen und wollen so die Initiative nachhaltig fördern. In dieser Zeit erkennt man, dass die Branche bereit ist, in diesen Zeiten Unterstützungsarbeit zu leisten.

Namenhafte Publisher unterstützen die Initiative

Zu den bisherigen Unterstützern der Kampagne zählen u.a. die Axel Springer Teaser Ad GmbH, COUPONS.DE, advanced store GmbH, Schulengel GmbH, mycashbacks.com, Utopia GmbH, SPARWELT GmbH und targeting360 GmbH.

Über Webgains

Webgains Deutschland gehört seit 2006 zur börsennotierten pepper media group und ist somit Teil eines international tätigen Affiliate-Marketing Netzwerks. Mit der Vision, kognitive Technologien intuitiv, prädiktiv und proaktiv zu gestalten, wollen sie bewirken, dass das Performance-Marketing die Potentiale der Bereiche künstliche Intelligenz und Maschine Learning optimal ausschöpfen kann. Erst im vergangenen Juli konnte sich Webgains Deutschland den ersten Platz des PerformixX Awards in der Kategorie „Bestes Netzwerk & Tracking“ sichern.

Das deutsche Team betreut von zwei Standorten aus etwa 500 internationale Kunden wie FC-Moto, Takko und momondo.