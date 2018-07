Dino Leupold von Löwenthal wird Geschäftsführer bei verticalAds

Die verticalAds Group, führender Anbieter spezialisierter Affiliate Netzwerke, erhält zum 1. September einen zweiten Geschäftsführer: Dino Leupold von Löwenthal. Am neuen Standort in München wird er neben der Verantwortung für Marketing und Sales auch die Geschäftstätigkeit weiterentwickeln und neue Geschäftsbereiche aufbauen.

Die verticalAds Group ist Experte für spezialisierte Netzwerke mit ihren Beteiligungen an communicationAds, financeAds und retailerweb. Mit dem neuen Büro am Standort München hat die verticalAds Group den Grundstein für das weitere Wachstum gelegt. Ziel der Expansionsstrategie ist es in allen Verticals europäischer Marktführer zu werden.

Leupold von Löwenthal verantwortet neben dem Aufbau neuer Geschäftsbereiche auch die Bereiche Marketing, Kommunikation & PR sowie Sales. Außerdem leitet er den neu eröffneten Münchner Standort. „Der Aufbau des Standortes München als auch die Herausforderung ein auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen zusammen mit Ralf Fischer weiter voranzubringen und so die Marktführerschaft im Bereich der vertikalisierten Netzwerke mit communicationAds, financeAds als auch retailerweb auszubauen ist eine enorm spannende Aufgabe die ich sehr gerne angehe“, so Leupold von Löwenthal.

Zuletzt war Leupold von Löwenthal als Managing Director Central Europe beim Affiliate Netzwerk affilinet/AWIN AG für die Bereiche Marketing, Sales, Key Account Management, Performance Display, Network Quality als auch Lead Generation verantwortlich und konnte zuvor Erfahrungen in leitenden Positionen bei weiteren Affiliate Marketing Dienstleistern wie explido/iProspect als auch Commission Junction und ValueClick sammeln.

„Mit Dino Leupold von Löwenthal als zusätzlichem Geschäftsführer haben wir die perfekte Lösung für unseren Expansionskurs gefunden. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen im Performance Marketing ist er die Idealbesetzung, um unsere ehrgeizigen Ziele auf Gruppenebene zu erreichen.“, so Ralf Fischer, Gründer und Geschäftsführer der verticalAds GmbH.