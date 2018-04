DSGVO-Compliance-Tool von Conversant und CJ Affiliate

Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, die den Datenschutz in der Europäischen Union stärken und vereinheitlichen soll.

Um auf die Änderungen vorbereitet zu sein, die mit der Umsetzung der Verordnung einhergehen, haben Conversant und CJ Affiliate ein Tool gelauncht, mit dem sie die Zustimmung von Verbrauchern zur DSGVO und der ePrivacy-Richtlinie (ePD) einholen können.

Hier könnt ihr euch über den aktuellen Stand zur ePrivacy-Richtlinie informieren.

Was ist das DSGVO-Compliance-Tool?

Bei dem DSGVO-Compliance-Tool handelt es sich um eine kostenlose Lightweight Applikation, mit dem die Einwilligung zur DSGVO und ePD vor der Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfragt wird. Dadurch erhalten Advertiser und Publisher eine unmissverständliche Einwilligung, die dann im „Transparency and Consent Framework“ des Interactive Advertising Bureau, Europe (IAB EU) gespeichert wird.

Wie funktioniert das Tool?

Besuchen User die Publisher-Webseite zum ersten Mal, erscheint ihnen das konfigurierbare Tool als Pop-up. Dieses zeigt dann eine von der Webseite zusammengestellte, dynamische Liste an Partnern, die berechtigt sind, eine Einwilligung von den Webseiten-Besuchern einzuholen.

Die IAB EU hat mit dem „Transparency and Consent Framework“ den nötigen Rahmen geschaffen, aus dem ersichtlich wird, wenn eine eindeutige Zustimmung erteilt wurde. Eine wiederholte Nachfrage wird damit ausgeschlossen, wodurch Verbrauchern ein besseres Kundenerlebnis geboten wird. Das für alle Werbetreibende und Publisher öffentlich erhältliche Tool fungiert als Consent Management Provider (CMP) und unterliegt den gleichen technischen Standards wie der IAB EU.

„Es ist unser Ziel, immer neue, datengesteuerte Lösungen anzubieten und unsere Branche zu optimieren. Wir unterstützen voll und ganz, Verbrauchern mehr Transparenz und Entscheidungsfreiheit im Umgang mit ihren Daten zu bieten. Unser neues Einwilligungstool ist ein echter Beweis dafür.“, resümiert Kevin Hartleben, Director of Platform Solutions bei Conversant.

Weitere Informationen findet ihr auf dem Unternehmensblog von Conversant und CJ Affiliate.