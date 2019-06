E-Mail Kampagnen: die perfekte Versandzeit

E-Mail Marketing kann auch über den Affiliate-Kanal abgedeckt werden und zu einem performancestarken Publisher-Modell innerhalb des Publisher-Mixes werden. Gerade im Abverkauf oder im Bereich Lead-Generierung sind E-Mails ein erfolgreiches Mittel.

Üblich ist dabei im Affiliate-Kanal eine Hybrid-Vergütung aus CPO und TKP. Dadurch wird das finanzielle Risiko zwischen Advertiser und Publisher geteilt: Der Publisher erhält als Grundvergütung den TKP (Tausend-Kontakt-Preis), der also abhängig ist von der Anzahl der versendeten Mails und zusätzlich pro Sale eine CPO-Vergütung.

Mehr zum Thema Provisionsmodelle und Hybrid-Vergütung lest ihr auf unserem xpose360-Blog.

Die perfekte Versandzeit – Studie von Newsletter2Go

Der Newsletter-Software-Anbieter Newsletter2Go hat nun für den perfekten Versandzeitpunkt von Mailings eine Studie veröffentlicht. Dazu hat Newsletter2Go 231.811 Newsletter aus über 40 Branchen ausgewertet (Zeitraum: 31.03.2018 bis 31.03.2019) und dabei Öffnungs- und Klickraten analysiert.

Der perfekte Wochentag

Innerhalb der Werktage unterscheidet sich die Öffnungsrate nicht stark und liegt zwischen 20,6 % (mittwochs) und 22,8 % (freitags). Ebenso ist die Klickrate mit 4,0 % freitags am höchsten. Am Wochenende sinkt die Anzahl versendeter Mails deutlich, aber auch die Öffnungsrate. Versendet und gelesen werden E-Mails also hauptsächlich werktags.

Die perfekte Versandzeit

Vor allem am Abend steigt die Öffnungsrate an. Das freut wahrscheinlich die Arbeitgeber – private Mails werden also also doch mehrheitlich in der Freizeit gelesen 😉 Die besten Öffnungs- und Klickraten gibt es um 20 Uhr. Abends werden allerdings aktuell noch deutlich weniger Mails verschickt.

Daher der Tipp von Newsletter2Go: Traut euch auch mal abends Newsletter zu versenden und beobachtet die Performance bei verschiedenen Uhrzeiten.

Die besten Versandzeiten – branchenspezifisch

Zusätzlich zur allgemeinen Auswertung hat Newsletter2Go auch einzelne Branchen analysiert:

Dienstleister

E-Commerce & Retail

Agenturen

Gesundheit & Fitness

Medien & Verlage

Die detaillierten Auswertungen zu den einzelnen Branchen findet ihr in der kompletten Studie.

Checkliste

Zum Schluss der Studie gibt Newsletter2Go noch eine Checkliste mit den wichtigsten Fragen mit auf den Weg, um die eigene perfekte Versandzeit herauszufinden:

An welche Zielgruppe wird der Newsletter versendet?

Wann ist die Zielgruppe für gewöhnlich online aktiv?

Wie gestaltet sich der Tagesablauf der Zielgruppe?

Was ist das Ziel des Newsletters und wie sollen sich die Empfänger mit dem Newsletter engagieren?

Welche Inhalte hat der Newsletter?

Wann versendet der Wettbewerb normalerweise?

Hier findet ihr die komplette Studie zum perfekten Versandzeitpunkt von E-Mails zum kostenlosen Download.