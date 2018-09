Einfache Programmverwaltung bei ADCELL für Agenturen

Pünktlich zum Start der Fachmesse für digitales Marketing (DMEXCO) launcht das Berliner Affiliate Netzwerk ADCELL ein neues Feature: Mit dem neuen Agentur Account können Dienstleister ab sofort auch bei ADCELL eigene oder fremde Partnerprogramme starten und bereits vorhandene Kampagnen von Kunden ohne Probleme in der Verwaltung ergänzen. Damit bietet das Netzwerk eine einfache und übersichtliche Programmverwaltung aller Kunden aus einem Account heraus.

Was ist noch neu?

Mit dem Agentur Account, der im gewohnten Dashboard von ADCELL eingebettet ist, können nun auch die Statistiken nicht nur wie gewohnt nach Programmen, sondern auch nach Kunden gefiltert angezeigt und somit für individuelle Reportings auf Kundenbasis aufgearbeitet werden.

Die Agenturen können über Punkte, wie beispielsweise die Bezahlung der Rechnung direkt mit dem Kunden verhandeln und über die Einstellungen im Programm hinterlegt und direkt abgewickelt werden. Des Weiteren wurden in der Benutzerverwaltung einige Möglichkeiten geschaffen, um sowohl Kunden als auch Agenturmitarbeitern auf Programmebene einfache Rechte, wie beispielsweise Sicht- oder Verwaltungsrechten einzuräumen.

Ein großer Vorteil ist zudem, dass der Agentur Account auch für mobile Endgeräte entwickelt wurde und in Echtzeit in der App verwaltet werden kann. So haben alle Agenturen (und Merchants) immer alles von überall im Blick und können sogar über die App ihre Rechnungen bezahlen.

Mit dem neuen Agentur Account kommt ADCELL auch dem weiteren Ausrichten in den Dienstleistungsbereich im Online-Marketing nach.

„Wir verstehen uns mit unserem Service und unseren Entwicklungen ebenso als Dienstleister, daher kennen wir die Bedürfnisse im Dienst am Kunden. Mit dem neuen Account wollen wir diesen Anforderungen gerecht werden und unseren Agenturen ihre tägliche Arbeit für sich und ihre Kunden erleichtern und um einige Möglichkeiten in unserem Netzwerk erweitern.“, so Marcus Seidel, Gründer und Geschäftsführung von ADCELL, zur Entwicklung des neuen Features.

Weitere Informationen zum Agentur Account gibt es unter: https://www.adcell.de/agenturen/informationen