Entscheidung über ePrivacy-Verordnung rückt näher

Nachdem sich die Entwicklung über die ePrivacy-Verordnung in den letzten Wochen für die Affiliate-Branche doch wieder etwas positiver angehört hat, informierte Michael Neuber, der Justiziar des BVDW am Freitag, den 09.11.2018 die Mitglieder mit neuen eher negativen Informationen für die Branche.

Laut eines aktuellen Artikels des Portals Politico soll sich die EU-Ratspräsidentschaft nun kurzfristig dazu entschlossen haben, im nächsten Termin des Ausschusses der ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten (Coreper) am 28.11.2018 ein Verhandlungsmandat beschließen zu lassen, um in den informellen Trilog mit dem Europäischen Parlament (EP) eintreten zu können.

Nach Auskunft der Österreicher habe eine Mehrheit der Vertreter der Mitgliedsstaaten in der Rats-AG gegen eine weitere Befassung auf der Fachebene votiert. Am 28.11. soll daher in Coreper versucht werden, ein politisches Verhandlungsmandat zu beschließen, auf dessen Basis dann alsbald Trilogverhandlungen mit dem EP stattfinden können. Es steht zu erwarten bzw. zu befürchten, dass ein solches Mandat tatsächlich zustande kommt.

Deutschland scheint hier allerdings keine Rolle in dieser Entwicklung gespielt zu haben. In unserem letzten Treffen mit Stefan Schnorr, Abteilungsleiter „Digital- und Innovationspolitik“ im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie an diesem Montag (05.11.2018) wurde keine neue Position der Bundesregierung bekannt, die sich von der zuletzt im Juni eingereichten Stellungnahme unterscheidet. Darin wurden weitere Prüfvorbehalte geltend gemacht. Zudem bezog sie sich nicht auf den gesamten Verordnungsentwurf. Zum dem letzten Ratstext wurden vielmehr noch weitere Nachfragen gestellt. Das Arbeitspapier für eine Gesamtstellungnahme, dass das BMWi im Ressortkreis zirkuliert hat, ist mit Frist bis zum 12.11. noch in Abstimmung. Nach Auskunft des BMI wird darin nicht vorgeschlagen, den Entwurf kurzfristig politisch zu beschließen und ist auch vom BMJV und BMI zurückgewiesen worden. Damit gilt offiziell weiter der Juni-Standpunkt der Bundesregierung.

Es scheint allerdings wahrscheinlich, dass Frankreich diesen Umschwung herbeigeführt hat, nachdem die französische Regierung gestern auf anderer Ebene Teil einer großen Bewegung zur „Rettung des Internets“ wurde (s. hier). Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen informieren.

Ein aktuelles Update zur ePrivacy-Verordnung findet Ihr auf dem Portal www.bvdw-datenschutz.de

Wer sind Intensiv über das Thema und die Folgen auseinandersetzen möchte, kann sich hierzu gerne auch unseren Podcast Affiliate Musixx anhören.

