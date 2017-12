Neues Jahr – Neue Affiliate Aktionen

Kaum neigt sich das Jahr 2017 dem Ende zu, schon stehen die Planungen für das kommende Jahr in den Startlöchern. Viele Affiliates versenden aktuell deren Kampagnenplan für 2018 – denn wie heißt es so schön: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“. Gerade im Travelbereich geht es gleich im Januar mit vielen Frühbucheraktionen los und Advertiser sollten sich baldmöglichst um gute Platzierungen kümmern. Aber auch der Winter Sale hat bereits in vielen Branchen begonnen und zieht sich zum Teil bis Januar / Februar.

Die meisten Netzwerke sammeln alle Aktionen der Cashbacker, Gutscheinpublisher & Co. und geben diese frühzeitig an deren Advertiser weiter. Es schadet aber nicht auch selbst die relevanten Daten für den eigenen Onlineshop im Kopf zu haben. Aus diesem Grund zeigen wir euch auf, in welchen Monaten viele Publisher Aktionen zu bestimmten Themen anbieten.

Januar: Frühbuchersaison, Neujahresvorsätze, Winterschlussverkauf

Februar: Fasching, Valentinstag, Spielwarenmesse (Spielwaren)

März: Ostern, Frühlingsgefühle (Datingportale), Bausaison (Haus & Garten)

April: Ostern, Sportsaison, Motorradsaison

Mai: Hochzeit, Vatertag, Muttertag

Juni: WM 2018, Festival / Open Air Saison, CeBIT (Elektronik)

Juli: WM 2018, Fashionweek, Last Minute Reisen

August: Last Minute Reisen, Sommerschlussverkauf, Back to School

September: Back to School, IFA (Elektronik), Herbstanfang

Oktober: Erkältungszeit, Wintercheck für Autos, Halloween (31.10.)

November: Versicherungen, Black Friday (23.11.), Cyber Monday (26.11.)

Dezember: Nikolaus, Weihnachten, Silvester

Je nach Publisher werden Aktionen gerne einmal 4-8 Wochen im Voraus ausgemacht. Wer aber gleich zu Beginn des Jahres sich Reminder für die relevanten Platzierungsmöglichkeiten setzt, ist gewiss auf der sicheren Seite. Und ab und an hat man ja auch Glück und ergattert noch einen der begehrten Restplätze – auch wenn hierfür oftmals ein sehr gutes Angebot notwendig ist.

Fotoquelle: Pexels.com