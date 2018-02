OMR 2018 Festival & Konferenz am 22. & 23. März

Am 22. und 23. März 2018 ist es wieder soweit: das legendäre OMR Festival öffnet in der Hamburger Messe zum achten Mal seine Pforten! In Zahlen bedeutet das: sechs Messehallen, 40.000 Besucher und über 300 Speaker und Aussteller.

Den Teilnehmern wird dabei eine Menge geboten. Um den perfekten Überblick zu erhalten, haben wir für euch die wichtigsten Punkte hier zusammengefasst. Gerade für Affiliate Marketer, den Allroundern des Online Marketings, ist die OMR eine super Gelegenheit, einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Spoiler: Affiliate-spezifische Veranstaltungen findet ihr im letzten Punkt „Side Events“.

OMR Expo

An beiden Tagen bildet die Expo den großen Rahmen des Festivals. Auf zwei Bühnen werden Themen von Influencer Marketing bis Netzpolitik abgedeckt. Auf der Deep Dive Stage bekommt ihr Tipps & konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis, auf der Big Picture Stage werden Themen auf höherer Ebene besprochen: Welche Trends, Visionen und Entwicklungen wird es im Online Marketing geben?

Unter den 300 Messeausstellern finden sich auch einige aus der Affiliate-Branche wieder, so zum Beispiel die Netzwerke Webgains, affilinet und Awin. Aber auch mehrere Publisher sind mit einem Messestand vertreten, darunter mydealz, idealo und advanced STORE.

Masterclasses

Thematisch tief eintauchen könnt ihr in den Masterclasses. Diese 90-minüten Workshops beschäftigen sich detailliert mit Themen wie Content Marketing, Social Media oder eSports. Ganz wichtig: die Plätze in den Masterclasses sind heiß begehrt! Daher ist eine Voranmeldung ab März möglich und nötig!

OMR Konferenz

Die Konferenz am Freitag ist Höhepunkt als auch Ursprung der OMR-Aktivitäten. Hier erzählen die VIPs der Branche und Personen des öffentlichen Lebens ihre Geschichte, dieses Jahr zum Beispiel Lars Ulrich, Drummer der Band Metallica. Weitere Highlight-Speaker sind u. A. Robert Gentz (Gründer Zalando) oder Mr. OMR himself – Philipp Westermeyer (Mitgründer OMR).

Auf dem Abendsprogramm steht wie immer PARTY: Auf der Expo Party an Tag 1 heizen die Jägermeister-Blaskapelle, Oli P. und Hip-Hop-Rising-Star Bausa ein. An Tag 2 finden ab 18 Uhr die Live Concerts statt, u. A. mit den Drunken Masters und einem hochkäritgen Secret Act. Letztes Jahr waren es die Beginner – mal sehen, was sich die OMR dieses Jahr einfallen lässt!

Side Events

Endlich auch was für Affiliates! Bei einer Menge von Side Events rund um das OMR Festival gibt es auch zwei Affiliate-spezifische Veranstaltungen:

TradeTracker Early Bird Affiliate Buffet: am 22.03. erwartet Euch das Affiliate-Netzwerk TradeTracker von 8:00 bis 11:00 Uhr nur wenige Meter von der Messe entfernt zum Frühstück. Weitere Infos und Anmeldung findet ihr hier.

OM AffiliateBash: Ebenfalls am Donnerstag, dafür abends, veranstaltet Oliro den AffiliateBash@TARIFCHECK im kultigen Bunker Terrace Hill. Im 5. Stock könnt ihr den Abend über den Dächern Hamburgs genießen und networken.

Hier geht es zu den >> TICKETS für die OMR18 <<