PPC Masters am 21. & 22. Februar 2018 in Berlin

Am 21. und 22. Februar 2018 geht die PPC Masters bereits in die 5. Runde. Die Veranstaltung wendet sich an alle Online-Marketer, die sich täglich mit Themen wie Pay-per-Click, SEA und AdWords beschäftigen. Online-Profis vermitteln Tipps und Insider-Wissen in vielen verschiedenen Bereichen des PPC-Marketings.

Die Konferenz am 22. Februar 2018 umfasst 16 Sessions auf Advanced- und Expert-Level, die über den gesamten Tag verteilt in zwei parallelen Tracks ablaufen. Ab 17.30 Uhr sind alle Teilnehmer zu einem geselligen Get-together und Networking-Abend eingeladen. Für alle, die sich noch intensiver mit den Themen auseinandersetzen möchten, bieten die begleitenden Seminare am 21. Februar 2018 eine spannende Ergänzung zum Konferenzprogramm. Die Teilnehmer können zwischen vier erstklassigen Intensivseminaren wählen, bei denen sie sich in kleinen Gruppen mit waschechten PPC-Experten austauschen können.

Dabei haben Sie Wahl zwischen den Seminaren „SEA für Fortgeschrittene“, „Google Shopping – Erfolgreich Produkte online verkaufen“, „Automation im SEA“, sowie „Mit holistischem Amazon Management zur maximalen Performance“.

Mit dem Rabattcode MP-PPCBlog-10 erhalten Sie 10% Rabatt auf die Konferenztickets.

Alle weiteren Infos zum Konferenzprogramm, zu den Seminaren sowie zum Ticketkauf finden Sie auf: http://ppcmasters.de/de/