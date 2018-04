Recap Affiliate Conference Breakfast Berlin

Am Donnerstag, den 12.04.2018 fand im stylischen Spreegold in Berlin das Affiliate Conference Breakfast statt.

Das von der Affiliate-Agentur xpose360 veranstaltete Networking-Event fand bereits zum zweite Mal statt, nachdem es im letzten Jahr bereits sehr erfolgreich in München durchgeführt wurde.

Ziel der Veranstaltung ist, dass sich Affiliates und Advertiser in gemütlicher Atmosphäre zu einem leckeren Frühstück über Trends und Entwicklungen im Affiliate-Marketing austauschen können. Da gerade Affiliates die wichtigste Basis im Affiliate-Business sind, ist es für die xpose360 elementar wichtig, den Advertiser in regelmäßigen Abständen die Gelegenheit zu bieten, Affiliates persönlich kennenzulernen.

Über 60 Teilnehmer waren gekommen, um zu networken und sich auszutauschen. Darunter viele Top-Affiliates wie Sparwelt, Dealdoktor, Remind.me, Schnäppchenfuchs, Andasa, aklamio, Sparheld, Shoop uvw. Aber auch viele Advertiser waren gekommen, wie Yello, Smava, Cyberport, Mytoys, Mister Spex, Tausendkind uvw.

Unterstützt wurde die Veranstaltung von den tollen Sponsoren wie Awin, CJ Affiliate by Conversant, Yello und verticalAds Group.

Zum Know-how-Transfer gab es für die Teilnehmer zudem 2 Impuls-Vorträge. So präsentierte Andreas Prause von CJ Affiliate by Conversant einen Vortrag zum Thema „Cross Device – Der neue Einblick in die Affiliate Performance“. Und Benjamin Tauscher von Awin informierte die Teilnehmer über „Maschine, Mehrwert, Mensch – Werbung von morgen?“.

Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, die bereits im Juni in Köln und im Oktober in München zum nächsten Mal stattfindet.

Hier noch ein paar Fotos der Veranstaltung: