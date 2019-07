Sparwelt.de und Gutscheine.de nun unter Leitung von Martin Rieß

Laut heutiger Pressemitteilung werden die beiden Gutscheinportale Sparwelt.de und Gutscheine.de – beide gehören zur Mediengruppe RTL Deutschland – von nun an noch enger zusammenarbeiten. Sowohl die Smart Shopping and Saving GmbH als auch die SPARWELT GmbH haben ihren Sitz in Berlin und gehören zu den führenden Online-Marketing Anbieter Deutschlands.

Martin Rieß, der seit September 2018 als Geschäftsführer der SPARWELT GmbH tätig ist, wird zukünftig auch die Führung der Smart Shopping and Saving GmbH übernehmen: „Das Zusammenwachsen unserer beiden Teams ist ein weiterer konsequenter Schritt, unsere Geschäfte und führende Position weiter auszubauen. Mit neuen starken Reichweitenpartnern von SPARWELT wie n-tv.de, RTL.de und 20 Minuten in der Schweiz sowie künftig weiteren gilt es, die Kräfte zu vereinen. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Bündelung unserer Expertise gemeinsam noch stärker am Markt agieren werden.“

Was vielleicht vielen bisher noch nicht bewusst war, ist, dass die Smart Shopping and Saving GmbH bereits seit 2018 eine Tochter der SPARWELT GmbH war. Der bisherige Geschäftsführer von Gutscheine.de Marcus Seidel hat sich im Zuge des Zusammenschlusses dazu entschieden das Unternehmen zu verlassen und sich in Zukunft auf eigene Projekte zu konzentrieren.

Marc Schröder, Chief Strategy Officer Mediengruppe RTL Deutschland: „Mit vereinten Kräften der gesamten Mediengruppe RTL Deutschland im Rücken möchten wir die nächste Stufe der Zusammenarbeit für unsere Online Marketing Angebote starten. Ich möchte mich dabei ganz besonders bei Marcus Seidel für den hervorragenden Auf- und Ausbau von gutscheine.de zu einem der führenden Angebote im deutschsprachigen Raum bedanken und wünsche ihm persönlich und auf seinem weiteren unternehmerischen Weg das Allerbeste. Martin Rieß und seinen Teams wünsche ich weiter viel Erfolg!“

So sollen die komplementären Stärken der beiden Gutscheinportale noch weiter ausgebaut werden. Während Gutscheine.de für Deutschlands besten E-Couponing-Angebote bekannt ist, überzeugt Sparwelt.de als redaktionell geführtes Premium-Portal für Preismarketing. Die SPARWELT GmbH betreibt ein redaktionell geführtes Ratgeberangebot und unterstützt mehr als 1.700 Händler bei der kanalübergreifenden Verkaufsförderung. Dazu zählen u.a. die Steigerung der Abverkäufe, die Gewinnung von Neukunden und die Bestandskundenreaktivierung. Das Unternehmen, das seit 2014 zur Mediengruppe RTL gehört, fungiert dabei als Mittler zwischen Händlern und Konsumenten. Es publiziert und verbreitet online, mobil und über TV redaktionell geprüfte und aufbereitete Kaufempfehlungen, Spartipps, Ratgeberbeiträge und Testberichte sowie kostenlose Rabattcodes. Die Smart Shopping and Saving GmbH betreibt zudem im deutschsprachigen Raum (D-A-CH) sowie Polen etablierte und bekannte Gutscheinportale mit starker Reichweite.

Hier geht es zur Pressemitteilung der Mediengruppe RTL Deutschland.