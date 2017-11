Tradedoubler ernennt François Pacot zum Chief Technology Officer

Stockholm, 16. November 2017 – Tradedoubler ernennt François Pacot zum neuen Chief Technology Officer. Dieser kam erst im Dezember 2016 durch die Übernahme von R-Advertising, einem Email Marketing Unternehmen, dem er zum damaligen Zeitpunkt als CEO vorstand, zu Tradedoubler.

Pacot wird zukün ftig für die strategische Produktentwicklung bei Tradedoubler zuständig sein. Mit der Beförderung von Pacot verbunden eröffnet Tradedoubler ein neues Zentrum für Produktentwicklung in Frankreich. Dieses neue Hub soll sich vor allem mit der Entwicklung einer neuen User-Plattform und Funktionalitäten beschäftigen, um auch zukünftig den Umsatz für Kunden und Partner zu erhöhen. Das bestehende Entwickler Team in Stockholm wird sich weiter den Kerntätigkeiten widmen, dem Tracking und den Daten. Matthias Stadelmeyer, CEO von Tradedoubler sagte, François Pacot sei ein starker Produktstratege. Mit seiner Ernennung zum CTO und der Gründung eines zweiten Produktentwicklungs-Zentrums würde man gewährleisten, dass Tradedoubler auch zukünftig Marktstandards setze.

Vor seiner Tätigkeit bei Tradedoubler und R-Advertising gründete Pacot ein führendes Social & Mobile Gaming Unternehmen. Pacot ist im Besitz eines Master Abschlusses in Ingeneurwissenschaften der Télécom Bretagne in Frankreich und zusätzlich eines Marketing Zertifikats der University of California, Irvine.