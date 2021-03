Überraschender Führungswechsel bei financeAds

Nürnberg, 26.03.2021 – die financeAds GmbH & Co. KG trennt sich einvernehmlich von ihren beiden Geschäftsführern Stephan Boos und Hakan Özal. Diese Nachricht wurde am Freitagmorgen von financeAds überraschend über deren Newsletter verkündet.



Hakan Özal verlässt financeAds nach sechs Jahren. Er war laut Unternehmen nicht nur an dem Unternehmenswachstum maßgeblich beteiligt, sondern auch an der Internationalisierung. Auch Stephan Boos, Nachfolger von Ralf Fischer, verabschiedet sich nach über drei Jahren als Geschäftsführender. Dass das Unternehmen auch in der Zukunft als „attraktiver Arbeitgeber und zuverlässiger Partner“ angesehen wird, hat man nach eigenen Angaben ihm zu verdanken.

Trotzdem soll die Qualität von financeAds GmbH & Co. KG nicht darunter leiden. Sie versichern, dass sie mit gewohnter Kompetenz und Zuverlässigkeit ihren Kunden und Partnern zur Seite stehen werden und wünschen den beiden alles erdenklich Gute für die Zukunft.



Der Nachfolger steht schon fest: „Die Übergabe der Geschäftsleitung erfolgt an ein Team aus langjährigen, erfahrenen Teamleitern, aus deren Kreis David Abebe die interimistische Geschäftsführung übernehmen wird.“



Hakan Özal nahm persönlich auf der Plattform LinkedIn bereits Stellung. Er blicke „auf eine sehr spannende & erfolgreiche Zeit zurück“, die ihn habe „persönlich lernen und reifen lassen“. Er bedankt sich in diesem Zuge bei seinen sowohl geschäftlichen als auch freundschaftlichen Partnern.



Wir als xpose360 GmbH bedanken uns ebenfalls für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen Hakan und Stephan alles Gute und viel Erfolg für ihre weitere Zukunft.



