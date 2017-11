Video-Interview mit Martin Riess von Awin

Christian Boris Schmidt vom SEO-Driven Podcast hatte in der letzten Woche die Gelegenheit Martin Riess, Country Manager DACH von Awin zu verschiedenen Entwicklungsthemen zu interviewen.

Hier findet Ihr die Videos zu verschiedenen Themenblöcken:

Thema 1: Wie Zanox zu Awin wurde

Im ersten Teil geht es um die Entwicklung von Zanox und das Rebranding zu Awin und warum es auch für langjährige Mitarbeiter nie langweilig wurde.





Thema 2: Die Fusion von affilinet und Awin

Im zweiten Teil geht es um die Fusion mit Affilinet und die Schritte der Integration. Was Awin aus der Umstellung in Frankreich gelernt hat und wie es in Deutschland ablaufen wird, erfährst Du im 2. Teil des Interviews.





Thema 3: Wie sich Awin gegenüber Google und Facebook positioniert

Im dritten und letzten Teil geht es um die Zukunftspläne von Awin. Das Berliner Unternehmen will weltweit führend im Affiliate Marketing und eine Alternative zu Google und Facebook im Performance Marketing sein.