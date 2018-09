Yello Sales Rallye inkl. Publisher Event in Köln

Ab dem 1. Oktober ist es wieder soweit: Yellos große Sales Rallye geht in eine neue Runde! Neben einer Provisionserhöhung auf 33,33 €, gibt es tolle Technikpreise gewinnen. Zudem hast Du die Chance, an einem fantastischen Publisher Event in Köln teilzunehmen.

Das erwartet Dich auf dem Publisher-Event:

2 Tage in Köln vom 27. – 28. Februar 2019

Großartiges Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen und leckerem Essen

Als Highlight der Besuch der „Lachenden Kölnarena“ in eigener Loge

in eigener Loge Kostenlose Übernachtung im Motel One Köln-Waidmarkt

Zudem werden folgende Technikpreise verlost:

SONY PlayStation 4 Pro (1 TB) mit FIFA 19

Samsung Saugroboter POWERbot VR7000

iPad 9,7″ 32 GB mit Pen Funktion

Samsung Galaxy S8 mit LTE 64 GB

Die Gewinne werden unter den 10 Partnern mit den meisten Abschlüssen (abzüglich Stornos) verlost und per Post verschickt.

Wie kannst Du an der Sales Rallye teilnehmen?

Bewirb Yello im Aktionszeitraum vom 01.10. – 30.11.2018 und du nimmst automatisch an der Sales Rallye teil. Genieße die Lachende Kölnarena in einer exklusiven Loge, lerne das Team von Yello und xpose360 kennen und tausche dich mit anderen Yello Partnern aus!

Wie werden die Gewinner ausgewählt?

4 Plätze gehen an die Partner mit den meisten netto-Abschlüssen.

5 Plätze erfolgen durch Losvergabe. Pro 10 netto-Abschlüssen erhält jeder Partner ein Los.

2 Plätze werden durch Wildcards ab einem Sale an neu angemeldete oder zuvor inaktive Partner verlost.

Die Auswertung erfolgt Anfang Januar. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt. Sollten die Gewinner innerhalb von 7 Tagen nicht erreichbar sein, wird der Platz an den Nächstplatzierten vergeben, bzw. ein neuer Gewinner ausgelost.

Hier kannst Du Dich für das Yello Partnerprogramm bewerben:

Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Dein Yello Affiliate-Team

E-Mail: yello@xpose360.de

Partner-Hotline: 0800 – 723 990 51

Bildquelle: lachende-koelnarena.de / Gastspieldirektion Otto Hofner GmbH