Admitad ernennt Dino Leupold von Löwenthal zum DACH Region Manager

Für den weiteren Ausbau des Europageschäftes ernennt Admitad einen neuen Region Manager DACH und eröffnet einen neuen Standort in München. Dino Leupold von Löwenthal übernimmt das Business Development und den Marketing & Sales Bereich.

Leupold von Löwenthal wird zwei Geschäftsbereiche übernehmen: das Admitad Affiliate-Netzwerk und die Admitad Technology. Die Admitad Technology konzentriert sich auf Software-Lösungen, die ursprünglich Adgoal gehörten, wie z. B. den Admitad Extension Link-Generator und die Smartlink Technology, durch deren Einsatz normale Links zu Affiliate-Links konvertiert werden können.

„Mein vorrangiges Ziel ist es, Admitad als einen zuverlässigen Technologie-Dienstleister für Affiliate Services zu etablieren und alle Ressourcen darauf zu verwenden, um langfristige Partnerschaften in der DACH-Region aufzubauen. Admitad möchte sich durch die Ausrichtung auf Affiliate-Services und als Technologieanbieter nicht als Wettbewerber der etablierten Netzwerke sehen, sondern durch diese spannende Ausrichtung ein verlässlicher Partner für alle Marktteilnehmer sein. Ich bin mir sicher, dass Admitad die geeigneten Tools und Manpower dafür hat.“ – Dino Leupold von Löwenthal.

Dino Leupold von Löwenthal ist ein Urgestein des Affiliate Marketings. Nachdem er seine Karriere in der Industrie als Finance Manager im Jahr 2005 begann, hat er sich den Weg an die Spitze erarbeitet. Seit 2012 hat er bereits Senior-Positionen besetzt, unter anderem als Head of Affiliate Marketing & Lead Generation (bei Explido>>iProspect), Managing Direktor Central Europe (bei Affilinet/Awin) und CEO (bei VerticalAds Group).

„Wir haben eine Vision von Admitad als einen Dienstleister für Affiliate Services für alle Marktteilnehmer – sowohl in der DACH-Region als auch weltweit. Leupold von Löwenthal ist ein anerkannter Experte auf besagtem Marktsegment. Ich glaube sehr, dass er uns helfen wird, diese Vision zu verfolgen und dass er ein wertvolles Mitglied unseres Teams werden wird. Ich schätze mich glücklich, ihn als ein Mitglied der Admitad-Familie begrüßen zu dürfen.” — Alexander Bachmann, Admitad CEO.

Über Admitad

Nachdem Admitad von Alexander Bachmann im Jahr 2010 als ein selbstständiges CPA-Netzwerk gegründet wurde, ist es in nur 10 Jahren zu einem breitgefächerten Ökosystem gewachsen – ein Dienstleister für Advertiser, Publisher und andere Affiliate-Netzwerke. Im Jahr 2019 hatte es 1500 Advertiser, unter anderem Booking, Asos, AliExpress, Lenovo u.v.m. und erbrachte 5 Mrd. $ Gewinne für die Advertiser.

Admitad ist ein Tochterunternehmen der AB Capital Group, zusammen mit einer Gruppe von IT-Start-Ups, Venture-Investmentfonds und Teilhaber an verschiedenen Unternehmungen im Affiliate Marketing Business. Der Firmensitz liegt in Heilbronn, Deutschland. Die Hauptmärkte befinden sich in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Brasilien, Indien und den GUS-Staaten.