Affiliate-deals.de erscheint im neuen Glanz

Das Affiliate und SEO-Magazin affiliate-deals.de gibt es jetzt im neuen Design! Neben dem optischen Glanz hat sich auch etwas bezüglich der Angebote und der Werbeplatzierungen getan.

Der einzigartige “Deal des Monats” ist jetzt noch attraktiver und präsenter auf der gesamten Webseite integriert. Somit bekommen die Partnerprogramme die maximale Aufmerksamkeit und Affiliates sehen immer den besten Deal. Aktuell ist dort das Partnerprogramm der Bayerischen eingebunden:

Eine große Neuheit sind die Aktions-Deals direkt auf der Startseite. Dort können Partnerprogramme und Tools kurzfristigen Provisionserhöhungen und Gutscheine

bewerben – die größte Sichtbarkeit für kleines Budget!

Auch das erweiterte Magazin ist ein wichtiger Bestandteil der Seite und hält Merchants und Affiliates immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es um das Thema Affiliate-Marketing geht.

Um den Relaunch zu feiern, bietet affiliate-deals.de bis zum 30.09.2019 20 % Rabatt auf alle Werbebuchungen an. Feiert also am besten gleich mit und erhaltet hier einen ersten Eindruck!