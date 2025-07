Affiliate Marketing im KI-Zeitalter: Große Vision oder übertriebener Hype?

„It’s an Affiliate Market. They’re Not Even Being Shy About It.“ Mit dieser pointierten Aussage machte Matt Gilbert, CEO von Partnerize, auf dem Partnership Day deutlich: Das Affiliate-Marketing steht am Beginn einer potenziell bahnbrechenden Entwicklung – angetrieben durch künstliche Intelligenz (KI).

Beeindruckende Zahlen – aber längst nicht genug

Aktuelle Daten der Performance Marketing Association (PMA) und der Affiliate & Partner Marketing Association (APMA) belegen: Allein in den USA und Großbritannien beläuft sich der Affiliate-Werbeumsatz auf rund 13,62 Milliarden US-Dollar bzw. 1,66 Milliarden Pfund. Trotz positiver Schlagzeilen sieht Gilbert darin jedoch keinen Grund zum Ausruhen – im Gegenteil.

Doch statt in Euphorie zu verfallen, mahnte Gilbert zur Wachsamkeit: „Das ist ein Rundungsfehler im Vergleich zu den Budgets anderer Marketingdisziplinen.“ Für ihn ist klar: Der Kanal muss ambitionierter denken. Sein Ziel? Aus einem adressierbaren Marktvolumen von derzeit 20 Milliarden Dollar sollen 100 Milliarden werden.

KI als Schlüssel zur Skalierung

Gilbert sieht in der KI den entscheidenden Hebel für dieses Wachstum. In seiner Keynote rief er die Branche auf, nicht gegeneinander, sondern als Einheit zu agieren: „Es ist unser Moment, unsere Bewegung – und wir müssen entscheiden, was wir daraus machen.“

Dabei geht es nicht nur um operative Erleichterungen wie automatisierte Kampagnen oder intelligentes Datenhandling. Vielmehr sieht Gilbert eine tiefgreifende Marktveränderung durch KI-gestützte Plattformen wie ChatGPT auf uns zukommen.

Affiliate statt Ads? Sam Altman bringt neue Dynamik

Ein zentrales Argument in Gilberts Vision: OpenAI-CEO Sam Altman hat mehrfach betont, dass er Affiliate-Links gegenüber klassischer Werbung bevorzugen würde, wenn es um die Monetarisierung von ChatGPT geht. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnten große Sprachmodelle zu leistungsstarken Vertriebskanälen für Affiliate-Marketing avancieren.

Für Gilbert ist das eine enorme Chance: „Die Kombination aus Relevanz und Monetarisierung ohne Störung der Nutzererfahrung ist ein Traum.“ Und sie könnte schneller Realität werden als viele denken – womöglich in nur zwei Jahren, so seine Prognose.

Strategischer Ausbau: Partnerize übernimmt Konnecto

Um für diese Zukunft gerüstet zu sein, hat Partnerize die Übernahme von Konnecto bekannt gegeben – einer führenden Plattform für Affiliate Intelligence. Ziel ist es, Partnern tiefere Einblicke in Echtzeit zu ermöglichen und so datengetriebene Entscheidungen und Optimierungen zu fördern.

Zwischen Euphorie und Realität: Die Debatte in der Branche

Trotz aller Aufbruchstimmung wird Gilberts Vision nicht uneingeschränkt geteilt. Branchenexperten äußerten auf LinkedIn eine Reihe fundierter Bedenken:

Keine echte Marktexpansion, sondern Kanalverschiebung: Viele glauben, dass das durch KI erzielte Wachstum lediglich bestehende Budgets umverteilt – z. B. von der bezahlten Suche zu Affiliates –, ohne dass neue Nachfrage entsteht.

Viele glauben, dass das durch KI erzielte Wachstum lediglich bestehende Budgets umverteilt – z. B. von der bezahlten Suche zu Affiliates –, ohne dass neue Nachfrage entsteht. Noch geringe Marktrelevanz von LLMs: Tools wie ChatGPT machen derzeit nur etwa 1 % des Suchmarkts aus. Ein Wachstum um den Faktor 5 erscheint daher für viele unrealistisch.

Tools wie ChatGPT machen derzeit nur etwa 1 % des Suchmarkts aus. Ein Wachstum um den Faktor 5 erscheint daher für viele unrealistisch. Technische und rechtliche Unsicherheiten: Noch ist unklar, wie LLMs mit Affiliate-Links umgehen. Probleme wie Link-Stripping , Tracking-Verluste und fehlende Attributionslogik könnten das Potenzial ausbremsen.

Noch ist unklar, wie LLMs mit Affiliate-Links umgehen. Probleme wie , Tracking-Verluste und fehlende Attributionslogik könnten das Potenzial ausbremsen. Vertrauensfragen: Werden Antworten in KI-Systemen kommerziell beeinflusst, könnte das das Vertrauen der Nutzer untergraben – insbesondere wenn Empfehlungen auf Affiliate-Deals basieren.

Werden Antworten in KI-Systemen kommerziell beeinflusst, könnte das das Vertrauen der Nutzer untergraben – insbesondere wenn Empfehlungen auf Affiliate-Deals basieren. Wachstum durch Budgetverlagerung: Einige sehen das Wachstum eher als Folge steigender Akquisekosten in anderen Kanälen, weniger als echtes Marktwachstum. Der Affiliate-Kanal wird attraktiver, weil andere teurer werden – nicht, weil es mehr Nachfrage gibt.

Fazit: Große Chancen, aber nicht ohne Stolpersteine

Matt Gilberts Vision für ein KI-getriebenes Affiliate-Marketing ist mutig und faszinierend. Die Verbindung von Relevanz, Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit hat das Potenzial, den Kanal auf ein neues Level zu heben. Die Aussagen von Sam Altman liefern zudem Rückenwind und zeigen: Affiliate könnte im KI-Zeitalter eine zentrale Rolle spielen.

Doch zwischen Vision und Umsetzung liegen Herausforderungen: Technische Hürden, Unsicherheiten bei der Monetarisierung, die Frage nach der Nutzerakzeptanz – und nicht zuletzt der Umstand, dass es sich möglicherweise eher um eine Kanalverschiebung als um echtes Marktwachstum handelt.

Kurzum: Die Voraussetzungen für einen Aufbruch sind da – doch der Weg wird kein Selbstläufer. Wer jetzt handelt, kann vom Wandel profitieren. Aber nur, wenn er bereit ist, die Realität genauso ernst zu nehmen wie die Vision.